No | non sono migranti economici

L'ex avvocato di Asia Argento : 'non mi ha mai pagato. Le vittime sono altre' : Asia Argento è stata tra le prime donne nel mondo del cinema a denunciare le molestie subite dal produttore Harvey Weinstein. Per questo, lo scandalo svelato dal New York Times che ha travolto l'...

Guendalina Canessa e Pietro Aradori sono tornati insieme/ "Abbiamo cercato di separarci ma non ci è riuscito" : Guendalina Canessa e Pietro Aradori sono tornati insieme. Ad annunciarlo è stata proprio l'ex gieffina che su Instagram ha postato una foto insieme al cestista(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 15:40:00 GMT)

Alzheimer - “un esame della retina per stanare la malattia quando i sintomi non sono ancora comparsi” : Mentre gli scienziati continuano senza sosta la caccia alle origini della malattia 47 milioni di persone in tutto il mondo, la ricerca riesce a far un altro passo avanti nella diagnosi. Una luce che illumina l’occhio, un semplice esame non invasivo potrebbe permettere di cogliere nella retina una ‘spia’ della presenza di Alzheimer, quando ancora i sintomi clinici della malattia non sono comparsi. Un nuovo studio della Washington ...

Beppe Grillo - lettera al Fatto “le opposizioni non ci sono”/ Da Autostrade al Meeting Rimini : le ‘sparate’ M5s : Beppe Grillo, lettera a il Fatto Quotidiano: "le opposizioni non ci sono, sparite". Dagli attacchi ad Autostrade per l'Italia agli sfochi contro il Meeting di Rimini: le "sparate" M5s(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 12:52:00 GMT)

“non ci sono più dubbi!”. DiCaprio ha perso la testa per questa sexy modella. Li hanno pizzicati così (in Italia) : Se c’è un divo di Hollywood che ha fatto stragi di cuori nel corso degli ultimi anni quello è certamente Leonardo DiCaprio. L’attore di ‘Titanic’ e ‘The Wolf of Wall Street’ ha sempre avuto belle donne al suo fianco. Con Kristen Zang, per esempio, l’attore ha conquistato le prime pagine delle cronache rosa: la modella è stata la prima vera relazione importante di Leonardo DiCaprio. I due sono stati ...

Basket - Gigi Datome contro la formula delle qualificazioni mondiali : “Così come sono le finestre non sono serie” : Torna a parlare Gigi Datome: il capitano della Nazionale, stella del Fenerbahce ed ex Siena, Scafati, Virtus Roma, Detroit Pistons e Boston Celtics riprende a criticare la formula delle qualificazioni ai mondiali di Cina 2019 così come voluta dalla FIBA. La sua posizione non è nuova, avendo egli già dedicato, l’anno scorso, un ampio post su Facebook alla questione che mette in contrasto FIBA ed Eurolega. Queste le sue parole in merito ...

Terremoto - due anni fa il sisma che sconvolse il Centro Italia : “Il paese non c’è più. Sotto le macerie ci sono decine di persone” : “Il paese non c’è più. Sotto le macerie ci sono decine di persone“, furono le prime parole del sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, due anni fa, il 24 agosto 2016, pochi minuti dopo il boato e la scossa delle 03:36, mentre intorno a lui c’erano macerie. Dal primo terribile Terremoto che ha distrutto Amatrice, Accumoli, Arquata, altri Paesi vicini, e ha provocato la morte di 299 persone, continua incessante il lavoro di ...

Caso Diciotti - Matteo Salvini : “I veri ostaggi sono gli italiani - non i migranti. Qui non arriveranno più” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini torna a parlare della questione Diciotti e rivendica tutte le azioni poste in essere per bloccare lo sbarco dei 150 migranti salvati nel Mar Mediterraneo: "ostaggi? Gli ostaggi sono stati gli italiani. Lo sono degli immigrati e dell’Europa, da troppo tempo. Con questo governo non lo saranno più. È finita un’epoca".Continua a leggere

“non sono stato io”. Brantley Lloyd - il suo corpicino trovato senza vita. Nel giorno del suo terzo compleanno. La versione del padre : Doveva essere un giorno di festa. Il terzo compleanno, gli amichetti pronti ad arrivare, la torta da tagliare e i regali da scartare. Niente di tutto ciò per il piccolo Bryan Lloyd, deceduto in Virginia il 7 agosto scorso. Tragica fatalità? No secondo gli inquirenti che vogliono vederci chiaro: il cuoricino del piccolo angelo ha smesso di battere ormai quattordici giorni fa. Cause naturali? Niente affatto: Bryan sarebbe morto poiché vittima ...

Vaccini - presidi non responsabili se le autocertificazioni sono false : Vaccini, presidi non responsabili se le autocertificazioni sono false Lo ha precisato il ministero dell'Istruzione a poche settimane dall'inizio dell'anno scolastico. Soddisfatti i dirigenti scolastici: "Per certificati contraffatti pagano gli autori" Parole chiave: ...

Migranti - Salvini : “Sulla Diciotti sono tutti illegali”. Di Maio : “Se l’Ue non ci aiuta taglieremo i fondi” : «Sulla Diciotti sono tutti immigrati illegali. Voi sapete che in Australia c’è il principio del no way, nessuno di coloro che vengono presi in mezzo al mare mette piede sul suolo australiano. A questo si deve arrivare anche in Europa». Il ministro dell’Interno Matteo Salvini lo dice ai microfoni di Rtl 102,5, mentre per i Migranti comincia il terz...

Vaccini - i presidi non sono responsabili delle autocertificazioni false : Incontro al Miur con i sindacati rappresentativi dei dirigenti scolastici. Bussetti cerca di tranquillizzare i presidi sul...