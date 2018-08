No bikini fuori spiaggia a Giulianova Sindaco | lotta ai turisti e residenti ' indecorosi'

abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 24 agosto 2018) Teramo - Girare per la città in costume da bagno lontano dalle spiagge costerà fino a 500 euro. In una nota il comune difa sapere che ''laai(ma anche ai) "" è fissata nell'ordinanza n. 367 del 23 agosto firmata dalla viceNausicaa Cameli e che ricalca analoghe ordinanze già adottate dai comuni di note località marittime, da Riccione a Sorrento, da Rapallo a Ventotene a Capri, che nel corso degli anni hanno deciso di limitare un fenomeno sul quale da sempre si discute. L'ordinanza vieta sul territorio comunale giuliese di circolare o sostare su tutte le strade, vie, viali e piazze cittadine e in tutti gli altri luoghi pubblici, esercizi pubblici o mezzi pubblici in costume da bagno o a torso nudo, con la sola esclusione delle aree adibite alla balneazione. I trasgressori saranno ...