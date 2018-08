Nike Free x Metcon | le scarpe d’allenamento passepartout La prova di GQ

gqitalia

(Di venerdì 24 agosto 2018) Nel Crossfit, le sessioni di allenamento al box non sono tutte uguali. Ci sono giorni in cui devi allenare la forza e migliorare alcune skills come il push jerk, oppure lo squat snatch, e allora cerchi di caricare il bilanciere il più possibile e concentrarti su movimenti come lo stacco o lo slancio. In questo caso leche si usano sonoda alzata o sollevamento pesi, create e studiate per questo determinato tipo di esercizi di forza. Altri giorni invece hai bisogno di un allenamento a tutto tondo dove mixare velocità, potenza e resistenza. Questo tipo di sessione di allenamento si chiamao condizionamento metabolico. Una sessione diunisce sempre esercizi di forza seguiti da esercizi di velocità, per finire con esercizi di resistenza. Trovare la scarpa giusta non è impresa semplice. Nel CrossFit e nell’allenamento funzionale in genere col progredire ...