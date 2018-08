Netflix | ecco le novità in arrivo a settembre

Netflix - arriva la novità che fa infuriare molti utenti : ecco tutti i dettagli : Netflix, arriva la novità che fa infuriare molti utenti: ecco tutti i dettagli Netflix, arriva la novità che farà infuriare molti utenti: ecco tutti i dettagli Netflix continua ad essere molto amato ...

Nuovi televisori Sony 2018 - ecco la serie Master in 4K pronta per Netflix : A pochi mesi dall’uscita del tv Bravia AF8, Sony decide di rinnovare la propria offerta di televisori, affiancando al suo storico brand la serie Master, una sorta di linea “top di gamma” ultra-certificata in grado di offrire la più alta qualità d’immagine. Due televisori che andranno a racchiudere il meglio dell’offerta del brand in termini di display OLED e LCD, i due grandi protagonisti del mercato tv del momento – insieme al QLED ...

Ecco il trailer di debutto della seconda stagione della serie Netflix dedicata a Castlevania : La seconda stagione della serie animata prodotta da Netflix e dedicata alla saga di Castlevania ha finalmente una data di debutto, riporta Eurogamer.La stagione 2 di Castlevania uscirà su Netflix Italia il 26 ottobre 2018, e in occasione del lancio è stato caricato un interessante trailer che possiamo vedere qui di seguito:Il trailer HD si trova sul canale YouTube ufficiale di Netflix italia, si tratta di un trailer sottotitolato in italiano e ...

'Sulla mia pelle' - ecco il trailer del film Netflix su Stefano Cucchi in concorso a Venezia : Racconta gli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi il film 'Sulla mia pelle' profotto da Netflix che aprirà la sezione Orizzonti al Festival del cinema di Venezia. Diretto da Alessio Cremonini, ...

Netflix - ecco le novità in arrivo ad agosto : A partire agosto gli utenti Netflix potranno personalizzare l’icona del proprio profilo nella piattaforma scegliendo fra i personaggi più amati delle serie tv in catalogo. Ma non è l’unica novità che caratterizzerà il mese clou dell’estate: arriveranno infatti nuovi titoli come Disincanto, Insatiable e Ghoul, per non parlare delle nuove stagioni di Better Call Saul, Shooter e Ozark. Spazio anche a molte docuserie come Follow ...

Elite - ecco il cast della nuova serie su Netflix : ROMA - Netflix annuncia oggi il cast della produzione originale spagnola Elite attraverso alcune foto, tra cui alcuni selfie, dei protagonisti. La serie in 8 episodi debutterà su Netflix in autunno in ...

Il pop di Shonda Rhimes arriva su Netflix. Ecco le otto nuove serie TV in lavorazione : Shonda Rhimes Al via l‘era Netflix per Shonda Rhimes. Netflix e la casa di produzione Shondaland hanno annunciato la prima selezione di serie tv realizzate per il servizio streaming dalla “mamma” di Grey’s Anatomy. Un buon colpo commerciale, quello di assicurarsi le prestazioni in esclusiva della Rhimes, che sembra andare di pari passo con una nuova strategia del servizio streaming di strizzare sempre di più ...

Emmy Awards - ecco le nomination Il Trono di Spade e Netflix contro tutti : Lo scorso anno i premi più ambiti dedicati alle produzioni per il piccolo schermo sono andati a The Handmaid's Tale : l'adattamento tv del romanzo di Margaret Atwood si aggiudicò infatti ben otto ...

Netflix choc - il nuovo film scatena le accuse di pedopornografia : ecco cos'è successo : Una scena decisamente controversa, quella con cui inizia un film distribuito da Netflix e prodotto in Argentina , dal titolo originale Desearás al hombre de tu hermana e tradotto, genericamente, in ...

DI MAIO : “MEZZ'ORA DI INTERNET GRATIS PER TUTTI”/ Netflix lo prende in giro : “Ecco cosa si può fare...” : Di MAIO, "Mezz'ora di INTERNET GRATIS a tutti": le parole del ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico sulla rete, "corre grave pericolo con la riforma del copyright"(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 09:57:00 GMT)

Netflix - ecco le novità del mese di luglio : Il kolosso dello streaming internazionale non si ferma con l'arrivo della bella stagione. Anche per il mese di luglio, Netflix ha in cantiere scoppiettanti novità da proporre ai suoi utenti. Non solo ...

