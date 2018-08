Nessun progresso sul nucleare | Trump cancella il viaggio del segretario di Stato Pompeo

huffingtonpost

(Di venerdì 24 agosto 2018) Nuovo strappo tra Stati Uniti e Corea del Nord. Il presidente americano, Donald, hato ilnel paese asiatico deldi, Mike, previsto per la prossima settimana. "Gli ho chiesto di non andare, in questo momento, perché sento che non stiamo facendo sufficienti progressi riguardo alla denuclearizzazione della penisola coreana", ha spiegato il tycoon su Twitter.I have asked Secretary of State Mikenot to go to North Korea, at this time, because I feel we are not making sufficient progress with respect to the denuclearization of the Korean Peninsula... — Donald J.(@realDonald) 24 agosto 2018"Ildinon vede l'ora di andare in Corea del Nord nel prossimo futuro, molto probabilmente dopo che le nostre relazioni commerciali con la Cina saranno risolte", ha aggiunto, riferendosi alla guerra sui dazi ...