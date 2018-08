Nave Diciotti | oggi il vertice dell' Unione europea

Chi sono le persone bloccate a bordo della Nave Diciotti : Per Matteo Salvini “sono tutti irregolari”, invece la maggior parte delle persone che da nove giorni sono bloccate sulla nave Diciotti della guardia costiera italiana avrebbe diritto all’asilo politico. Leggi

Nave Diciotti - migranti fanno lo sciopero della fame : vogliono scendere : I migranti a bordo ormai da diversi giorni sulla Nave Diciotti ormeggiata a Catania questa mattina hanno rifiutato la colazione per protesta. «Ho appena avuto notizia dalla Capitaneria di Porto...

Nave Diciotti - migranti in sciopero della fame : Faraone (Pd): "Le visite a bordo per esprimere solidarietà e verificare le condizioni della Nave sono sospese per ragioni di...

Nave Diciotti - migranti cominciano lo sciopero della fame : Continua lo stallo della Nave Diciotti, ancora ormeggiata al porto di Catania ma senza che vi sia autorizzazione allo sbarco dei circa 150 migranti ancora a bordo. Il deputato del PD Faraone parla di tensioni a bordo e riporta che i migranti hanno cominciato lo sciopero della fame contro la decisione del Viminale.Continua a leggere

Nessuna soluzione per la Nave Diciotti - in 150 ancora a bordo : Milano, askanews, - Non si sblocca ancora la situazione della Nave Diciotti, ormeggiata al porto di Catania con a bordo 150 migranti che vivono sul ponte della Nave dormendo per terra ormai da 10 ...

Diciotti - sulla Nave migranti in sciopero della fame e tensioni : Si fa difficile la situazione sulla nave Diciotti, ferma davanti al porto di Catania. «Ho appena avuto notizia dalla Capitaneria di Porto che a bordo della nave Diciotti c’è tensione e i migranti hanno iniziato uno sciopero della fame. Pertanto, le visite a bordo per esprimere solidarietà e verificare le condizioni della nave sono sospese per ragio...

Migranti - il comandante della Nave Diciotti : non c'è emergenza sanitaria : "Le condizioni sono più che soddisfacenti, tant'è che ci è stata concessa la cosiddetta libera pratica sanitaria". Lo afferma il comandante della nave Diciotti , Massimo Kothmeir, precisando che "...

Nave Diciotti - momenti di tensione sul molo di Catania : Catania, askanews, - momenti di tensione ieri sera all'ingresso del molo di Levante a Catania dove un nutrito gruppo di manifestanti si è gettato per terra impedendo ad un mezzo della Polizia di ...

La Nave Diciotti - quando la storia si ripete e conoscerla aiuta a capire : Louis è ricordato in alcuni musei, sparsi in tutto il mondo, ha ispirato libri e anche un film 'Il viaggio dei dannati'. Alla fine della seconda guerra mondiale Schröder, il comandante della St. ...

Nave Diciotti - non si sblocca ancora la situazione dei migranti : Catania, 24 ago., askanews, - Non si sblocca ancora la situazione della Nave Diciotti, da lunedì sera ormeggiata al porto di Catania con a bordo 150 migranti. La speranza di oggi è che dal vertice ...

Nave Diciotti - situazione dei migranti ancora bloccata : Roma, 24 ago., askanews, - Non si sblocca ancora la situazione della Nave Diciotti, da lunedì sera ormeggiata al porto di Catania con a bordo 150 migranti. La speranza di oggi è che dal vertice dell'...

Boldrini sulla Nave Diciotti : "Salvini è forte solo con i deboli" : L'ex Presidente della Camera e oggi parlamentare di Liberi e Uguali Laura Boldrini oggi è stata sulla nave Diciotti che è ancora ferma a Catania, carica di migranti, dopo che solo i minorenni hanno avuto l'ok per sbarcare, ieri sera. Intervistata da Rainews 24 Laura Boldrini ha raccontato che cosa ha visto sulla nave della Guardia Costiera.:"Ho visto un comandante e un equipaggio straordinari che stanno lavorando con professionalità e ...

Nave Diciotti - nuova manifestazione al porto di Catania : tensione con la polizia. E spuntano anche i pescatori pro Salvini : Continua la protesta del presidio in favore dello sbarco dei circa 150 migranti rimasti a bordo della Nave Diciotti della Guardia Costiera. Nel pomeriggio di ieri si sono verificati anche momenti di tensione all’ingresso del molo di Levante quando alcuni manifestanti, appartenenti a diverse aree della sinistra catanese, hanno provato a raggiungere un corteo di militanti di Forza nuova, svolto all’interno dello scalo etneo. Dopo un ...

Migranti Nave Diciotti - Roberto Fico : 'Le 177 persone devono sbarcare' : Le 177 persone devono poter sbarcare. Non possono più essere trattenute a bordo. Poi si procedera' alla ricollocazione. Il tweet, scritto a chiare lettere, è del presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico. L'esponente del M5S è del parere che la contrattazione per il ricollocamento con gli altri Stati membri della UE possa prore senza problemi, anche se viene concesso ai Migranti di sbarcare al porto di Catania dove la nave Diciotti ha ...