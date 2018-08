Nave Diciotti | nuova manifestazione al porto di Catania | tensione con la polizia E

Migranti Nave Diciotti - Roberto Fico : 'Le 177 persone devono sbarcare' : Le 177 persone devono poter sbarcare. Non possono più essere trattenute a bordo. Poi si procedera' alla ricollocazione. Il tweet, scritto a chiare lettere, è del presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico . L'esponente del M5S è del parere che la contrattazione per il ricollocamento con gli altri Stati membri della UE possa prore senza problemi, anche se viene concesso ai Migranti di sbarcare al porto di Catania dove la nave Diciotti ha ...

[L'intervista] De Falco - M5s - : "Il caso Diciotti indegno per un paese civile. Sbarco o no - quella Nave è già territorio italiano…" : Gli occhi d'Italia e d'Europa puntati sul porto di Catania dove per evitare un presunto "problema di ordine pubblico" " lo Sbarco di 177 migranti naufraghi in mare " il ministro dell'Interno ne sta ...