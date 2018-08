Nave Diciotti | duro post di Miccihè contro Salvini

Nave Diciotti - Pd contro governo : Conte gestisca situazione o a casa : "Il premier Conte gestisca la situazione se è capace di farlo se no vada a casa perché l'Italia rischia di essere umiliata. Il governo sta tradendo il proprio Paese". Lo ha detto il segretario del Pd, ...

Diciotti - Pd : “Conte riferisca in Aula. Sulla Nave donne vittime di violenza e 120 migranti in sciopero della fame” : Il Partito democratico chiede al presidente del Consiglio Giuseppe Conte di riferire in Aula sui fatti della nave Diciotti. Mentre ancora si cerca una soluzione per la nave bloccata in porto a Catania con 150 migranti a bordo, continuano Sulla nave le visite delle delegazioni politiche che chiedono risposte dall’esecutivo. I dem guidati da Maurizio Martina hanno invitato il premier a riferire in Parlamento: “La situazione è grave e ...

Cosa dice l'articolo 289-ter - che sembra scritto apposta per la vicenda della Nave Diciotti : Lo scorso 22 marzo la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato, conferendogli esecutività, un nuovo articolo del codice penale che si attaglia perfettamente alla vicenda della nave Diciotti. Il nuovo articolo del codice è frutto, insieme ad altri, della riforma complessiva della giustizia varata, solo in pa

Nave Diciotti - nessun accordo al vertice di Bruxelles - Conte : 'L'Italia ne trarrà le conseguenze' : Martina: fallita la politica del governo sull'immigrazione - "Di Maio dica la verità agli italiani. In Europa questo governo ha sostenuto il ricollocamento volontario vendendo in casa nostra questa ...

Anche Maria Elena Boschi sulla Nave Diciotti. Martina a Conte : "Situazione grave e drammatica - riferisca in Aula" : I parlamentari del Pd Maria Elena Boschi ed Emanuele Fiano sono saliti su nave Diciotti assieme al presidente dell'Ars Gianfranco Micciche, il deputato di Leu Stefano Fassina, il segretario della Cgil Michele Pagliaro e l'eurodeputato del Pd Michela Giuffrida. Tutti hanno dovuto indossare calzari, mascherina e guanti. La situazione sulla nave resta invariata, con il Viminale che non autorizza lo sbarco dei 150 migranti perché non riceve ...

Viminale : nessun sbarco da Nave Diciotti : 17.20 Dopo il nulla di fatto del vertice di Bruxelles sul caso Diciotti la linea del Viminale non cambia:"Dalla Diciotti non sbarca nessuno. Su questo fronte il governo è compatto". Lo sottolineano fonti del Viminale, secondo cui l'esito del vertice europeo è l'"ennesima dimostrazione che l'Europa non esiste. nessuno stato membro ha ritenuto di sottoscrivere un comunicato anche perchè non ci sono le basi di un accordo per indicare una nuova ...

Nave Diciotti - fumata nera a Bruxelles : nessun accordo sui migranti | : "Con le minacce non si va da nessuna parte" dice la Ue all'Italia. Moavero risponde , indirettamente, a Di Maio: "Pagare i contributi all'Europa è un dovere". Per qualche ora i 150 migranti fanno lo ...

Nave Diciotti - nessun accordo a Bruxelles Salvini : vedrò Orban per cambiare regole : La Commissione Ue contro il ministro dell’Interno, che in un’intervista al Corriere da detto: «Gli italiani sono ostaggio degli immigrati e dell’Europa, dobbiamo poterli portare indietro»

Diciotti - il capitano : "Quante bufaleEcco tutta la verità sulla mia Nave" : Il caso Diciotti si arricchisce di un nuovo inatteso tassello. Il capitano di fregata Massimo Kothmeir, che il 6 aprile ha assunto il timone della nave attualmente bloccata nel porto di Catania, svela la reale situazione a bordo Segui su affaritaliani.it

Migranti - sciopero della fame per naufraghi su Nave Diciotti : Catania, 24 ago., askanews, - sciopero della fame per i Migranti a bordo della nave Diciotti ormeggiata da cinque giorni a Catania. Tranne le donne, i 150 naufraghi hanno rifiutato il pranzo dopo ...

Diciotti - riprese le visite sull Nave : “Situazione esplosiva” : Si normalizza la situazione sulla nave Diciotti, ferma davanti al porto di Catania, dopo che in mattinata si erano registrate tensioni e i migranti avevano iniziato uno sciopero della fame. « Dalle 15 riprendono le visite a bordo. È quanto mi ha riferito al telefono il contrammiraglio Martinez» scrive su Twitter il senatore del Pd, Davide Farao...

Nave Diciotti - la "sfida" italiana non ha senso : perché l'Europa non c'entra nulla : Il Viminale nega lo sbarco ai 150 migranti ancora a bordo della Nave della Guardia costiera. Salvini, Di Maio e Conte...

Nave Diciotti - migranti in sciopero della fame : vogliono scendere. Salvini : «In Italia 5 milioni in stato di povertà» : I migranti a bordo ormai da diversi giorni sulla Nave Diciotti, ormeggiata al porto di Catania, questa mattina hanno rifiutato la colazione per protesta e anche il pranzo, escluse alcune donne....

Nave Diciotti - Di Maio a Ue : 'No Italexit ma nemmeno prese in giro'. La replica : 'Minacce non portano da nessuna parte' : Il vicepremier ha intimato anche lo stop dei contributi all'Unione. Il senatore Pd Faraone: migranti della Nave hanno iniziato lo sciopero della fame. A Bruxelles in corso riunione degli sherpa - ...