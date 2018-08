Nasce la nuova Inter di Radja Nainggolan

Vuelta a Espana 2018 : Fabio Aru per riNascere. Una nuova sfida per dimenticare il Giro d’Italia : La Vuelta a Espana 2018 sarà la grande occasione di riscatto per Fabio Aru. Nella corsa spagnola il cavaliere dei quattro mori vuole rinascere e provare a ripetere l’impresa del 2015 quando conquistò la maglia rossa, nel primo e per ora ancora unico Giro vinto in carriera. La stagione del sardo è stata fin qui da dimenticare. Al Giro d’Italia si era infatti presentato al via con l’ambizione di lottare per il successo e da molti era considerato ...

Il Milan che sta Nascendo : il ritorno di Maldini è il marchio di una nuova era : Rispetto a un mese fa i tifosi rossoneri sembrano vivere in un'altra epoca. Si parlava di fidejussioni, trasferimenti bancari, aumenti di capitale, Europa bloccata. Ora si guarda al futuro con una ...

Nasce la nuova Serie A : subito Lazio-Napoli - poi il Milan. E il 30 settembre la Juve di CR7 : La nuova Serie A prende forma. Negli studi milanesi di Sky, in diretta dalle 19, verranno svelate le 38 giornate del prossimo campionato italiano (al via da sabato 18...

Nazionale - Pirlo sarà il vice di Mancini : Nasce la nuova era azzurra : Pirlo sarà vice DI Mancini- Andrea Pirlo sarà il secondo allenatore della Nazionale Italiana. Come riportato dai colleghi dell'”Ansa“, l’ex centrocampista di Inter, Milan e Juventus avrebbe accettato l’incarico e sarebbe pronto ad affiancare Roberto Mancini in quella che sarà la nuova rinascita azzurra. NUOVO OPINIONISTA “SKY” Come si legge su “Ansa“, prima del sì […] L'articolo Nazionale, ...

Snam punta sulla mobilità sostenibile - Nasce la nuova Cubogas : Teleborsa, - Snam, attraverso la società di nuova costituzione Cubogas, controllata al 100% da Snam4Mobility , ha perfezionato l'acquisizione del ramo d'azienda dedicato alle soluzioni tecnologiche ...

Snam punta sulla mobilità sostenibile - Nasce la nuova Cubogas : Snam , attraverso la società di nuova costituzione Cubogas, controllata al 100% da Snam4Mobility , ha perfezionato l'acquisizione del ramo d'azienda dedicato alle soluzioni tecnologiche per stazioni ...

Massimo Tononi presidente - Fabrizio Palermo a.d.. Nasce la nuova Cdp : L'assemblea degli azionisti di Cassa Depositi e Prestiti ha nominato oggi il nuovo Cda per gli esercizi 2018, 2019 e 2020. Lo riferisce una nota. Si chiude così la lunga querelle che ha portato alla definizione delle nomine all'interno della Cassa, a seguito di un approfondito dibattito interno al Governo. Nasce la nuova Cdp, con un presidente espressione delle Fondazioni bancarie, un a.d. sostenuto soprattutto da Luigi Di Maio e dai 5 ...

Nasce il piano per la nuova Fca. Trump : che dolore per Marchionne : Genova - In casa Fca quello di ieri è stato il primo giorno del 'dopo-Marchionne' . A Torino il presidente di Fiat Chrysler Automobiles e il nuovo amministratore delegato, Mike Manley, hanno radunato ...