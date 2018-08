Napoli | squadra che vince non si cambia

Napoli - Ancelotti guarda al Milan. Squadra che vince non si cambia? : Nel solco della continuità, Carlo Ancelotti sta dando la sua impronta al Napoli. Ricerca l'equilibrio, dentro e fuori dal campo, l'ex tecnico del Bayern perché c'è da combattere lo scetticismo che ...

Torino-Roma 0-0 LIVE - la squadra di Di Francesco prova a rispondere a Juve e Napoli : Torino-Roma – Dopo i due anticipi di ieri che hanno visto i successi di Juventus e Napoli rispettivamente contro Chievo e Lazio continua il programma della prima giornata del campionato di Serie A, alle 18 in campo Torino e Roma pronte a scendere in campo in un match che promette spettacolo. Ecco le scelte dei due allenatori, il tecnico Di Francesco si affida ad El Shaarawy. Torino: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, ...

E’ ancora il Napoli l’anti-Juve - la squadra di Ancelotti entusiasmante : la coppia Inter-Milan indietro e la Roma ha una grande occasione : I primi due match hanno dato già importanti indicazioni per il campionato di Serie A: la Juventus non è imbattibile ed il Napoli regala spettacolo. Grosse difficoltà per il club bianconero all’esordio contro il Chievo, solo un pò di fortuna ha permesso alla squadra bianconera di conquistare i tre punti, addirittura la Juventus ha rischiato la sconfitta. Niente è scontato nel campionato di Serie A, nonostante l’arrivo di ...

Napoli - Ancelotti come (o anche meglio) Sarri : la squadra regala spettacolo : Si è concluso il secondo math valido per il campionato di Serie A, sono scese in campo Lazio e Napoli che hanno dato vita ad una partita piena di spettacolo e gol. Inizio difficile per il Napoli, la Lazio passa in vantaggio con un gran gol di Immobile, l’attaccante sempre immarcabile. Il Napoli sembra alle corde, poi la grande reazione. Prima il gol annullato a Milik, poi azione fantastica Insigne-Callejon-Milik, il polacco non sbaglia. ...

Meraviglia Napoli - la squadra di Ancelotti è uno spettacolo : Insigne inventa - Milik è rinato - Lazio ko ma che convince [FOTO e VIDEO] : 1/12 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

Wolfsburg-Napoli finisce 3-1 per i tedeschi - Ancelotti richiama la squadra : La vittoria con i tedeschi del Borussia Dortmund aveva illuso un po' l'ambiente e i tifosi partenopei. Il nuovo Napoli di Ancelotti esce di nuovo sconfitto per 3-1 dal test amichevole col Wolfsburg, un segnale che preoccupa un po' tutti portando poca serenità nell'ambiente. Il match vinto contro i gialloneri aveva mascherato i problemi degli azzurri, che sono venuti di nuovo a galla. Un match che non ha soddisfatto troppo Carlo Ancelotti non ...

Napoli - batosta contro il Liverpool : pesante ko per la squadra di Ancelotti [FOTO e VIDEO] : 1/10 AFP/LaPresse ...

Napoli - Verdi illumina la scena : show della squadra di Ancelotti contro il Chievo : Il Napoli vince anche la terza amichevole in Trentino e stavolta il test è più probante considerando il valore dell’avversario, rappresentando il Chievo una sorta di anticipo di Serie A per gli azzurri. Uno splendido gol di Verdi illumina subito la scena: tiro al volo di destro preciso e potente su lancio delizioso di Insigne. Poi Napoli sempre padrone del campo fino alla secoda rete di Tonelli che, entrato da poco nel finale, dà ...

Donadoni : 'ADL è cresciuto - costruita una grande squadra. Il Napoli ci riproverà' : Roberto Donadoni, ex allenatore del Bologna, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, rilasciando dichiarazioni sul Napoli e sulla lotta scudetto. 'Campionato finito? È una cosa che si dice ogni estate della Juve, eppure il Napoli è arrivato vicinissimo allo scudetto. Ci ...

Napoli - Fabian Ruiz : 'Ronaldo di un altro pianeta - ma il calcio resta uno sport di squadra' : Ronaldo fa sempre la differenza, non lo metto in discussione, ma il calcio rimane per fortuna uno sport di squadra, non individuale. Nessuno è imbattibile, insomma: nemmeno Cristiano'.

Napoli - Ancelotti 'Cavani Ho già una squadra fantastica' : 'Cavani? Sono le voci del mercato, che nascono in ogni mercato, e quando finirà questo mercato ci si dovrà preparare a quello di gennaio. Io ho dei giocatori fantastici e la fortuna di allenarli, i ...

Spettacolo Napoli - 5 gol contro il Carpi : la squadra di Ancelotti grande protagonista [FOTO] : 1/17 Massimo Paolone/LaPresse LaPress ...

Napoli - De Laurentiis replica a Sarri : «Voleva smontarmi tutta la squadra» : «Io e Ancelotti non possiamo che andare d'accordo, abbiamo grande esperienza, non c'è contrapposizione possibile. Ci può essere un dibattito, ma sempre costruttivo»....

Napoli - Ancelotti : “Hamsik sarà il regista della squadra” : “Il ruolo di Hamsik? Sicuramente andremo a lavorare molto con lui per la sua posizione in campo. Sono convinto che Marek possa fare il regista proprio nel ruolo di Jorginho. Mertens? Non credo possa fare l’ala, ma ha qualità per giocare anche tra le linee senza problemi”. Così il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti nella sua prima conferenza stampa del ritiro estivo a Dimaro-Folgarida, in Trentino.L'articolo Napoli, ...