Napoli | nota contro De Magistris | ' Strizza l' occhio alla curva B invece di rimediare ai

Anticipazioni Gomorra 4 : si torna a girare a Napoli presso una nota clinica : Gomorra 4 è ormai nel pieno delle registrazioni in vista del ritorno televisivo nel 2019. Le ultime scene sono state registrate a Londra, come dimostrato dai vari scatti pubblicati sui social network dai protagonisti della Serie Tv. Diverse foto su Facebook hanno intrattenuto in questo mese i fan di Gomorra che attendono con ansia Anticipazioni ed indiscrezioni. Le ultime novità certe riguardano proprio gli sfondi delle riprese, che da Londra si ...

Le riprese di Gomorra 4 in una nota clinica di Napoli : chi sarà in pericolo di vita? : Le riprese di Gomorra 4 si spostano ancora una volta e non per un set internazionale ma per quello napoletano. Lo stesso Salvatore Esposito ha annunciato il suo ritorno in patria ma la cosa che stuzzica i fan è che le riprese della serie Sky dovrebbero tenersi in una nota clinica della città. Sembra ancora presto per tratte conclusioni che potrebbero essere errate ma nei giorni scorsi si è parlato molto degli strani "post" di Cristiana ...