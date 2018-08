Napoli | ecco il piano per bloccare il Milan e Higuain

Arbitro Napoli-Milan - sarà Valeri a dirigere il big match : ecco i precedenti dei rossoneri con lui : sarà Paolo Valeri l’Arbitro di Napoli-Milan, il big match della seconda giornata di campionato. Il fischietto romano sarà coadiuvato dai guardalinee Vuoto e Del Giovane e dal quarto uomo Doveri. Al Var, invece, ci sarà Posado. precedenti Milan con l’Arbitro Valeri Arbitro in Serie A dal 2007, Valeri ha diretto il Milan in 22 partite. Il bilancio con il direttore di gara classe 1978 è favorevole ai rossoneri, che hanno collezionato ...

Napoli - GLI ‘SCROCCONI’ IN FILA AI TORNELLI DEL TRENO/ Video - ecco tutti quelli che entrano senza pagare : Un Video girato in una stazione poco lontano da NAPOLI mostra come dozzine di persone entrino senza pagare il biglietto, uno scandalo ormai sistematico in Italia(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 14:45:00 GMT)

Chi è il nuovo fidanzato di Valentina Vignali? Ecco Kevin Di Napoli - il pugile che ha stregato la fashion blogger [GALLERY] : Kevin Di Napoli è il nuovo fidanzato di Valentina Vignali, la sexy fashion blogger volta pagina dopo la travagliata storia d’amore con Stefano Laudoni Dopo l’addio a Stefano Laudoni, risalente a fine luglio (vedi qui), Valentina Vignali è stata beccata al ‘Samsara’ di Gallipoli insieme ad un altro uomo. Se in un primo momento l’identità del ragazzo era rimasta anonima, ora si scopre che il tatuato nuovo ...

Lazio-Napoli streaming - ecco dove guardare la diretta della partita su DAZN : Lazio-Napoli streaming – Torna in campo il campionato di Serie A, dopo la partita tra Chievo e Juventus importante match quello che mette di fronte Lazio e Napoli. Nelle ultime ore si è concluso il calciomercato, il club biancoceleste ha confermato Milinkovic-Savic mentre nonostante le critiche non è da sottovalutare il mercato degli azzurri, le due squadre pronte a scendere in campo in una partita che preannuncia spettacolo. Nel ...

Napoli - dall'Arsenal ecco Ospina : ANSA, - Napoli, 17 AGO - Il Napoli ha ufficializzato l'acquisto di David Ospina dall'Arsenal. Il portiere arriva in azzurro in prestito oneroso con diritto di riscatto: il Napoli ha versato un milione ...

Napoli - ecco Ospina : visite a Villa Stuart. 'Sono felice' : Al via l'avventura di David Ospina al Napoli. Sono infatti in corso a Villa Stuart, a Roma, le visite mediche del portiere colombiano, che nelle prossime ore firmerà il contratto con la società ...

Napoli - ecco il portiere : dall'Arsenal arriva Ospina : «Ospina potrebbe arrivare». Detto, fatto. Le anticipazioni date al mattino, a Radio Kiss Kiss, dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sono diventate fatti concreti nel...

OSPINA AL Napoli/ Ultime notizie : il portiere già stasera in Italia - ecco le cifre : OSPINA al NAPOLI, Ultime notizie: ecco il nuovo portiere per Carlo Ancelotti! L'estremo difensore colombiano arriva dall'Arsenal e probabilmente sarà il nuovo titolare dei campani.(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 21:38:00 GMT)

Napoli - ecco il portiere : dall'Arsenal arriva Ospina : 'Ospina potrebbe arrivare'. Detto, fatto. Le anticipazioni date al mattino, a Radio Kiss Kiss, dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sono diventate fatti concreti nel pomeriggio. E' David ...

Napoli - ecco il portiere che mancava : è Ospina : Accordo con l'Arsenal per il prestito, giovedì le visite mediche. De Laurentiis lo aveva annunciato: "Buone probabilità che vada in porto"

Calciomercato Napoli - è fatta per Ospina : ecco il nuovo portiere azzurro : 1/6 AFP/LaPresse ...

Alessandro Siani 'Ferragosto a Napoli - ecco i miei consigli' : 'La prima cosa che fai quando decidi di trascorrere il Ferragosto a Napoli è guardare il meteo. Non devi andare da nessuna parte, ma lo guardi lo stesso. Tanto non ci becca mai'. Alessandro Siani è ...

Napoli - ecco la valutazione di Grassi : distanza con il Parma : Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport non è stato ancora trovato un accordo tra Napoli e Parma per Alberto Grassi . Per il centrocampista classe '95, nell'ultima stagione in prestito alla Spal , De Laurentiis chiede 13 milioni di ...

Napoli - quattro club su Tonelli : De Laurentiis spara alto - ecco la richiesta : Cagliari, Bologna, Chievo Verona e Sampdoria si sono fatte avanti per Lorenzo Tonelli. Secondo il Corriere dello Sport , De Laurentiis e Giuntoli sono inamovibili: la richiesta è di 10 milioni e la formula è di trasferimento a titolo definitivo o prestito con obbligo di riscatto. Il giocatore qualora dovessero ...