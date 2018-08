Napoli | De Laurentiis | ' A Sarri ho dato tutto | ma non ha vinto niente'

Napoli - De Laurentiis ancora contro Sarri : “gli ho dato tutto - non ha vinto niente” : Il Napoli si prepara per la seconda giornata del campionato di Serie A, di fronte il Milan di Gennaro Gattuso. Nel frattempo il presidente De Laurentiis punzecchia l’ex allenatore Maurizio Sarri nel corso di una intervista a ‘L’Equipe’: “Della scorsa stagione resta sì il piacere di aver giocato molto bene ma poi resta anche l’amarezza di non aver vinto nulla. A Sarri noi abbiamo dato tutto, ma non abbiamo vinto nulla negli ...

Napoli - De Laurentiis non sarà al San Paolo contro il Milan : Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport Aurelio De Laurentiis , presidente del Napoli , non sarà presente domani al San Paolo nell'esordio casalingo degli azzurri in campionato contro il Milan .

Napoli - scontro De Laurentiis-De Magistris : l’epilogo è clamoroso! : De Laurentiis e de Magistris non sembrano andare d’amore e d’accordo, anche se entrambi hanno a cuore i destini del Napoli Lo scontro tra il sindaco di Napoli Luigi de Magistris e il patron della Società sportiva calcio Napoli Aurelio De Laurentiis sulla gestione e sulle condizioni dello stadio San Paolo si arricchisce di un nuovo capitolo. Nella diatriba stavolta si inseriscono gli ultras della Curva B che, in un volantino ...

Luigi De Laurentiis : 'Mio padre ha comprato il Napoli per noia' : Luigi De Laurentiis , figlio di Aurelio patron del Napoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni dell'edizione online de La Gazzetta dello Sport in cui ha svelato alcuni retroscena sull'acquisto del club azzurro: 'Mio padre si era operato al menisco e annoiandosi in clinica lesse del fallimento del Napoli. Siccome quando lui è fermo ...

Napoli - tesoro Milik : è la stagione della rinascita per il polacco - la mossa geniale del presidente De Laurentiis : La stagione ha preso il via con il botto, il campionato di Serie A già regala grande spettacolo, il primo turno ha regalato già importanti indicazioni. Il Napoli è una seria candidata alla vittoria dello scudetto, la squadra di Carlo Ancelotti è stata molto convincente nella gara contro la Lazio, vincere all’Olimpico rappresenta già un importante biglietto da visita. Gli azzurri giocano a meraviglia, un pò come con Maurizio Sarri, le ...

Napoli - De Laurentiis : “Malagò vuole cambiare la Figc” : “Non credo che Malagò non voglia restare ligio alla sua volontà di riformare la federazione”. Così il patron di Napoli e Bari, Aurelio De Laurentiis, sul ruolo del presidente del Coni nel calcio italiano. De Laurentiis ne ha parlato questa sera a Bari, in occasione di una conferenza stampa in cui ha presentato la nuova dirigenza del club biancorosso. “Giovanni Malagò – ha aggiunto – sa bene che sta giocando ...

Napoli - dal Comune : 'Pronti a chiamare i Carabinieri se De Laurentiis non paga' : Carmine Sgambati , capo della Commissione Sport al Comune di Napoli, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 TV: 'Abbiamo più volte invitato la società Calcio Napoli in commissione. Bari? Il sindaco starà tirando acqua al proprio mulino. ...

De Laurentiis a Bari : 'Avessimo un sindaco così a Napoli' : LaPresse, Aurelio De Laurentiis alla conferenza stampa di presentazione del nuovo corso del calcio a Bari , società che ha come presidente il figlio Luigi, parla dello stadio San Nicola e si...

De Laurentiis : 'Bari e Napoli due compagini separate - distaccate - diverse' : LaPresse, Il nuovo Bari prende forma, il patron Aurelio De Laurentiis alla presentazione del nuovo allenatore Giovanni Cornacchini precisa il distacco con il Calcio Napoli, anche se...

De Laurentiis : “Il San Nicola vale 100 volte il San Paolo - magari averlo a Napoli” : Dalla conferenza stampa pre-inizio stagione del Bari, Aurelio De Laurentiis ha parlato anche del Napoli In vista dell’inizio della nuova stagione di Serie D, che vedrà protagonista anche il suo Bari, in conferenza stampa ha parlato Aurelio De Laurentiis. Diversi gli argomenti trattati dall’imprenditore romano, che tra le altre cose ha parlato anche di Napoli. Si inizia però con il Bari, con Luigi De Laurentiis che vestirà i panni di presidente: ...

Napoli - De Laurentiis : “Malagò vuole cambiare la Figc” : “Non credo che Malagò non voglia restare ligio alla sua volontà di riformare la federazione”. Così il patron di Napoli e Bari, Aurelio De Laurentiis, sul ruolo del presidente del Coni nel calcio italiano. De Laurentiis ne ha parlato questa sera a Bari, in occasione di una conferenza stampa in cui ha presentato la nuova dirigenza del club biancorosso. “Giovanni Malagò – ha aggiunto – sa bene che sta giocando ...

De Laurentiis contro De Magistris/ Niente biglietti omaggio ai consiglieri comunali per Napoli-Milan : Scontro totale tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il sindaco della città Luigi De Magistris: per la prima volta in 7 anni non ci saranno biglietti omaggio per i consiglieri(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 14:30:00 GMT)

Donadoni : 'Napoli unica. De Laurentiis non sa di calcio - ma ha imparato...' : Roberto Donadoni , ex allenatore del Napoli e storico calciatore del Milan , ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport . Che cosa privilegia di tutti questi ricordi? 'Una città che mi è rimasta sulla pelle per il suo modo unico di vivere il calcio. Non mi è mai capitato in nessun altro posto di vivere questa ...

Napoli - Reina torna al San Paolo dopo la stagione dei veleni con De Laurentiis : La Gazzetta dello Sport scrive del ritorno di Reina a Napoli in vista del match di sabato tra gli azzurri ed il Milan : 'La storia della rottura con De Laurentiis ha la sua ambientazione: successe a Villa d'Angelo, ...