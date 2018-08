Mussolini vs la Boldrini | ‘Vattene a Genova non a Catania Lasciamola sulla nave ed

Alessandra Mussolini : "Boldrini sulla Diciotti? Mandiamola in Libia" : Alessandra Mussolini non usa giri di parole. La neo-leghista adesso attacca l'ex presidente della Camera, Laura Boldrini che ieri si è recata al porto di Catania visitando la i migranti a bordo della nave Diciotti. Ospite a L'Aria che Tira, la Mussolini ha messo nel mirino la parlamentare di Leu: "Vattene a Genova non a Catania. Lasciamola sulla nave ed imbarchiamola per la Libia".Una frase durissima che ha scatenato il dibattito in studio. ...