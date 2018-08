Muore tra le fiamme intrappolata nell' auto a Ravenna | in salvo il marito

L'auto prende fuoco : il conducente accosta ed esce ma la moglie Muore tra le fiamme : Una donna di 86 anni è morta bruciata viva sul sedile passeggero di una vettura verso le 21 di questa sera, 23 agosto, in via Costa Vecchia a Borgo Rivola, frazione di Riolo Terme. Secondo quanto ...

Asti - 21enne annega in piscina. L'amica prova a salvarlo ma viene trascinata sott'acqua e Muore : Una tragedia davanti agli occhi degli amici. Anzi, una doppia tragedia. Nell'Astigiano, precisamente in una villa di Castelnuovo Don Bosco, Marco Lipari, un giovane di 21 anni, si butta in piscina pur non sapendo nuotare. L'amica, Ilaria Adele di 19 anni, si tuffa per salvarlo, ma viene trascinata sott'acqua: morirà poche ore dopo all'ospedale Molinette di Torino.Secondo le prime ricostruzioni, Marco si è tuffato in acqua pensando che il livello ...

Malagrotta - sbandata nella notte : uomo finisce fuori strada e Muore : È stato probabilmente un malore a causare l'incidente mortale che si è verificato poco prima della mezzanotte di ieri in via di Malnome, zona Malagrotta, a Roma. La vittima è un italiano di 48 anni ...

Asti - tragedia in piscina : Marco annega a 21 anni e la sua amica Ilaria Muore cercando di salvarlo : Marco Lipari, 21 anni, è annegato nella piscina di una villa di amici a Castelnuovo Don Bosco dopo essersi tuffato pur non sapendo nuotare. La sua amica, Ilaria Abele, di 19 anni, ha cercato di salvarlo ma è stata trascinata sott'acqua ed è morta poco dopo in ospedale. Gli inquirenti sono al lavoro per cercare di capire la dinamica della tragedia.Continua a leggere

Nola - incidente sull'autostrada : Muore un camionista : Un violentissimo incidente stradale [VIDEO] si è verificato ieri mattina, lunedì 20 agosto 2018, sull'autostrada A30 Caserta-Salerno, pochi chilometri dopo lo svincolo del casello di Nola Napoli, nella corsia di direzione Caserta. Un tir ha urtato bruscamente contro le barriere del guardrail. Nell'impatto, avvenuto intorno alle ore 11:30, ha perso la vita l'autista del veicolo. Sul posto sono intervenuti gli uomini del commissariato di Pubblica ...

Incidente in autostrada : Muore ragazza di 16 anni : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Incidente in autostrada: muore ...

Muore folgorato a 33 anni. E' la quarta tragedia sul lavoro dall'inizio del 2018 : Ancora una tragedia sul lavoro nell'Aretino. La quarta di questo drammatico 2018. Un 33enne abruzzese, Marco Del Cimmuto , di Pescocostanzo L'Aquila, , ha perso la vita nel pomeriggio di ieri mentre ...

Tragedia Raganello - padre mette in salvo i figli e Muore : Sono 44 le persone travolte dalla piena del Raganello nel parco del Pollino in Calabria: 23 sono state salvate, 11 sono ferite e ricoverate, 10 le vittime. I nomi delle vittime Paola Romagnoli, ...

Treviso - scontro tra auto e moto all’incrocio : Christian Muore sul colpo a 25 anni : Incidente mortale a Ospedaletto di Istrana. Un ragazzo di 25 anni, Christian Salmaso, tecnico dipendente della Texa di Monastier, è morto mentre era alla guida della sua moto dopo essersi scontrato ad un incrocio con un'auto che lo precedeva e che ha frenato per svoltare. Forse il sole gli aveva impedito di rendersi conto che la vettura si era bloccata.Continua a leggere

Russia : cacciatore Muore annegato per prendere anatra - : Un residente del villaggio di Napolnaya Tavla in Mordovia è annegato in uno stagno durante la caccia, mentre cercava di prendere un anatra abbattuta, ha detto il capo regionale del Ministero delle ...

Travolta da un camion in una piazzola di sosta - Muore in Sardegna a 49 anni : Lucca, 20 agosto 2018 - Stava scendendo dall'auto, appena parcheggiata sulla piazzola di sosta sulla Statale 131, a pochi chilometri da Nuoro, quando è stata Travolta dall'arrivo del camion frigo che si stava posizionando nella stessa area parcheggio.-- È ancora tutta da verificare la dinamica dell'incidente che ha provocato la morte di una donna di 48 anni, Daniela Mele, di origini sarde ma residente a Lucca in Toscana, investita questa mattina ...

Nuoro - travolta da un camion su una piazzola di sosta : Daniela Muore a 48 anni davanti ai figli : Daniela Mele, 48 anni, è stata travolta da un camion frigo mentre si trovava su una piazzola di sosta sulla strada statale 131 Nuoro Siniscola davanti al marito e ai figli. Secondo l'autista del mezzo pesante, i freni non avrebbero funzionato correttamente. La famiglia stava tornando a casa dalle vacanze.Continua a leggere

Fuori strada con uno scooter - Muore 27enne padre di 3 figli : Pescara - Un incidente mortale è accaduto la notte scorsa intorno alle due a Pescara in via del Circuito. A perdere la vita è stato un senegalese di 27 anni, N.M.S., sposato con una donna italiana e padre di tre figli. Il giovane, secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, era su uno scooter Yamaha 400 - risultato rubato circa un mese fa - che per cause in corso di accertamento è finito Fuori strada. Il senegalese è ...