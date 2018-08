MotoGp – Petrucci attacca Lorenzo | caos a Silverstone | “se ne frega | stavamo per fare un

MotoGp – Lorenzo - il rapporto con Marquez e gli studi di Petrucci : “difficile che possa capire i miei dati” : Jorge Lorenzo, le difficoltà di Petrucci a comprendere i suoi dati e il rapporto con Marc Marquez: il maiorchino della Ducati sempre sincero E’ iniziato ufficialmente il weekend di gara di Silverstone: i piloti sono già scesi in pista per la prima sessione di prove libere del Gp della Gran Bretagna, dominata dalle Yamaha di Vinales e Rossi. In Inghilterra occhi puntati però anche sulla Ducati reduce da due vittorie consecutive con ...

MotoGp – Petrucci non perde di vista Lorenzo - Danilo lo studia da vicino : “non capisco come riesca a fare la differenza” : Danilo Petrucci e le sue sensazioni in vista del Gp di Gran Bretagna: le parole del pilota italiano sul prossimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp e sul suo futuro Dopo l’incredibile vittoria di Jorge Lorenzo in Austria, il campionato mondiale di MotoGp arriva in terra inglese. Questo weekend si correrà infatti il Gp di Gran Bretagna. Sullo storico circuito di Silverstone domenica 26 agosto si terrà il dodicesimo round del ...

MotoGp – Petrucci - la caccia al podio e le difficoltà Yamaha : “non è proprio così non competitiva” : Danilo Petrucci la voglia di lottare con i migliori e le problematiche Yamaha: le parole del ternano del team Pramac nel weekend del Gp della Gran Bretagna Tutto pronto a Silverstone per il 12° appuntamento della stagione 2018 di MotoGp dopo una settimana di relax post Gp d’Austria. Al Red Bull Ring Jorge Lorenzo ha portato sul gradino più alto del podio la sua Ducati, battendo Marquez dopo una lotta appassionante. A Silverstone ...

MotoGp Austria - Petrucci : «Ho provato con Crutchlow - ma va bene così» : SPIELBERG - Nel Gp d'Austria Danilo Petrucci alla fine ha chiuso in quinta posizione, davanti a Valentino Rossi e a poco più di tre secondi da Cal Crutchlow, arrivato quarto. Forse il pilota italiano ...

MotoGp – Petrucci in Austria tra rammarico e punti guadagnati in classifica : “ho raggiunto il mio obiettivo” : Danilo Petrucci commenta a caldo la gara disputata al Red Bull Ring: le parole del pilota della Pramac dopo la sua prestazione in Austria Dopo una gara mozzafiato disputata da Jorge Lorenzo, è proprio lo spagnolo a trionfare al Red Bull Ring. Sul finire del Gp d’Austria, il maiorchino ha avuto la meglio sul rivale che l’anno prossimo sarà il suo compagno di squadra. Marc Marquez, dopo la beffa ad opera di Andrea Dovizioso nel ...

GRIGLIA DI PARTENZA MotoGp/ GP Austria 2018 : Danilo Petrucci a caccia del podio (Zeltweg) : GRIGLIA di PARTENZA MOTOGP, GP Austria 2018: la sfida per la pole position sul Red Bull Ring di Zeltweg Spielberg con Marquez, Valentino Rossi e Dovizioso(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 13:41:00 GMT)

MotoGp – Marc - attento a quei due! Petrucci esilarante : “io e Dovi d’accordo per fregare Marquez domani” : Danilo Petrucci tra battute e analisi: le parole del ternano del team Pramac dopo il quarto posto nelle qualifiche del Gp d’Austria Marc Marquez super nelle qualifiche del Gp d’Austria: lo spagnolo della Honda ha avuto la meglio nella serrata sfida con le Ducati nella Q2 al Red Bull Ring, conquistando così una significativa pole position. Secondo e terzo rispettivamente Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo. Quarto invece ...

MotoGp - GP Austria 2018. Petrucci : “Il problema è Marquez”. Dovizioso : “Tutto molto bene”. Marquez : “La Ducati è forte” : Prima giornata di prove libere sull’acqua per la MotoGP che ha incominciato il lungo weekend del GP di Austria 2018. Le Ducati sono particolarmente accreditate per il successo di questa tappa e infatti le Rosse si sono subito messe in luce ma al comando svetta il solito Marc Marquez. Di seguito le dichiarazioni dei protagonisti della giornata (clicca qui per la cronaca delle FP2). ANDREA Dovizioso: “È andata molto bene, la Ducati ha ...

MotoGp - Petrucci spaventa le Ducati : “c’è un problema grosso in vista della gara - si chiama Marquez” : Il pilota della Pramac ha individuato nello spagnolo il pericolo più grosso per le Ducati in vista del Gp d’Austria, in programma domenica al Red Bull Ring Buone sensazioni per Danilo Petrucci al termine della prima giornata di libere, il pilota della Pramac sente di aver trovato già il feeling giusto con la Ducati, grazie anche alle caratteristiche della pista che si adattano alla sua moto. AFP/LaPresse Nonostante la pioggia delle ...

MotoGp - Petrucci e la sinergia con… Dovizioso : “ci siamo parlati - abbiamo un patto tra di noi” : Il pilota della Pramac è già proiettato alla prossima stagione, quando condividerà il box con Dovizioso in Ducati Giornata piovosa in Austria, poche possibilità di raccogliere dati e sessione ritardata di qualche minuto. C’è tempo dunque per i piloti di concedere qualche intervista, come fa Danilo Petrucci che ai microfoni di Sky Sport si è soffermato sulla prossima esperienza in Ducati. AFP/LaPresse Il ternano ha svelato di aver ...

MotoGp – Fp1 soddisfacenti per Petrucci in Austria : “Dovi e Jorge hanno qualcosa in più - ma possiamo giocarcela” : Danilo Petrucci sereno e soddisfatto al termine della prima sessione di prove libere del Gp d’Austria: le parole del ternano dopo il suo terzo posto al Red Bull Ring Ottimo terzo tempo per Danilo Petrucci nella prima sessione di prove libere del Gp d’Austria. Al Red Bull Ring hanno dominato le Ducati, con Dovizioso davanti a tutti, seguito da Lorenzo e dal ternano del team Pramac. Quarto Marc Marquez, mentre ha terminato appena ...

MotoGp – Petrucci - la nuova seduta e gli obiettivi per l’Austria : “attenzione a Jorge - sarà uno dei più pericolosi” : Danilo Petrucci pronto per il Gp d’Austria dopo il sesto posto di Brno: le sensazioni del ternano del team Pramac prima del weekend del Red Bull Ring L’undicesimo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp sta iniziando: i piloti incontrano oggi la stampa per raccontare le sensazioni con le quali arrivano al Red Bull Ring, dopo il weekend di Brno, in attesa di salire in sella alle loro moto, domani, per le prime libere del Gp ...

MotoGp - Ducati : Petrucci si prende la sella di Lorenzo in anticipo : Danilo Petrucci a Brno nei test di lunedì ha testato la sella modificata voluta da Lorenzo: le tanto chiacchierate e discusse modifiche all'ergonomia della Ducati che sarebbero state richieste dallo ...

Diretta / Test MotoGp 2018 Brno info streaming video e tv : il commento di Danilo Petrucci. Tempi e classifica : Diretta Test Motogp 2018: info streaming video e tv della giornata di prove prevista oggi lunedi 6 agosto sulla pista di Brno. Occhio alle Ducati, Marquez e Yamaha.(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 16:17:00 GMT)