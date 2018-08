MotoGp | Melandri sbotta contro il team Ducati | “si sono comportati malissimo con me”

sportfair

(Di venerdì 24 agosto 2018) Marconon le ha mandate a dire aed ilAruba dopo la trattativa saltata relativamente al suo ingaggio Marcoha deciso di uscire allo scoperto, tuonandolae ilAruba dopo la trattativa andata a vuoto nelle scorse settimane. “convinto che da giugno sapessero cosa avrebbero fatto, questo è certo, nessuno ha parlato con me, mai – ha dichiarato a Speedweek -. Sapete qual è il colmo? Finora nessuno mi ha detto chefuori. Ne ho sentito parlare dai media, nessuno mi ha chiamato dala, non ho ricevuto e-mail.il pilota più economico nel paddock, inho preso 150.000 euro in due anni, Chaz Davies ha incassato 1.3 milioni di euro, nove volte più di me. Lanon mi ha nemmeno chiesto quanto avrei voluto per restare. Alvaro Bautista non può aver chiesto meno di me, cialtre ragioni dietro questo ...