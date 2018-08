MotoGp | Marquez ‘prova di forza’ superata a metà | Marc frana a terra al Day of Champions

MotoGp Silverstone - Marquez : «Sarà dura fino alla fine lottare con le Ducati» : Silverstone - Nella trasmissione di Sky Talent Time Marc Marquez è stato protagonista di una lunga intervista, in cui il campione del mondo ha potuto spaziare su vari argomenti: dalla stagione in corso, alle proprie ambizioni, passando per il suo rapporto con Rossi e con Lorenzo. ' Non è una stagione facile, stiamo spingendo, ...

MotoGp - le quote per Silverstone ‘dicono’ Marquez : MotoGp impegnata sul circuito di Silverstone, con Marc Marquez che parte da favorito sulle Ducati pronte a dar battaglia Lo scorso anno la gara andò ad Andrea Dovizioso ed è proprio a Silverstone, con il Gran Premio di Gran Bretagna, che riprende il duello per il titolo MotoGp tra la Ducati e Marc Marquez. Il leader del mondiale mantiene 59 punti di vantaggio su Valentino Rossi, secondo in classifica con la Yamaha, ma con la casa di Borgo ...

MotoGp - Marquez : 'Attaccheremo anche a Silverstone' : Il leader del Mondiale fiducioso per il GP di Gran Bretagna. Valentino Rossi insegue: 'Su questa pista andremo forte'

MotoGp – Jorge Lorenzo in fiducia a Silverstone : “sono al top! Pioggia? Posso giocarmela anche con Marquez” : Dopo il successo in Austria, Jorge Lorenzo guarda con fiducia al GP di Silverstone: il pilota spagnolo pensa di potersela giocare con la Honda di Marquez anche sotto la pioggia L’anno scorso alla voce vittorie c’era un misero 0, quest’anno invece i successi raccolti da Jorge Lorenzo nel Motomondiale sono già 3. L’ultimo in Austria, nel quale il pilota spagnolo a messo la sua Ducati davanti a tutti. Il feeling con la ...

MotoGp – Marquez - le trattative della Honda - un ipotetico invito al Ranch di Valentino Rossi e un futuro in Yamaha : le rivelazioni dello spagnolo : Marc Marquez a 360 gradi: le parole dello spagnolo della Honda a Silverstone. Dall’arrivo di Lorenzo in Honda ad un possibile futuro in Yamaha Marc Marquez è l’attuale leader della classifica piloti di MotoGp. 59 i punti di vantaggio sul secondo classificato, Valentino Rossi: lo spagnolo della Honda sta disputando una stagione impeccabile durante la quale è riuscito ad approfittare degli errori dei suoi rivali e trarne ...

MotoGp – Marquez si lascia l’Austria alle spalle e dedica un pensiero ai terremotati in Indonesia : Marc Marquez pronto a lasciarsi l’Austria alle spalle per concentrarsi sul nuovo weekend di gara a Silverstone: le parole dello spagnolo in conferenza stampa Un agosto di fuoco per la MotoGp: solo una settimana di pausa per i piloti del mondo a due ruote, alcuni dei quali sono stati però impegnati ugualmente in sella alle loro moto per i test con le loro squadre. La MotoGp si sposta adesso a Silverstone dopo l’appassionante ...

MotoGp - GP Gran Bretagna 2018 : Marc Marquez a Silverstone vuole chiudere i conti in ottica iridata : Non siamo nemmeno arrivati al mese di settembre, ma Marc Marquez sbarca a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna 2018 di MotoGP con la chiara intenzione di chiudere in largo anticipo i conti a livello di titolo iridato. Il pilota spagnolo, infatti, può allungare il suo già corposo margine sui più immediati inseguitori. --Il bottino, effettivamente, è notevole: +59 punti su Valentino Rossi, +71 su Jorge Lorenzo e +72 su Andrea Dovizioso. ...

MotoGp – Marquez motivato per la gara di Silverstone : “il meteo sarà un avversario da tenere in conto” : Le sensazioni di Marc Marquez alla vigilia del Gp della Gran Bretagna: le parole dello spagnolo, carico per la gara di Silverstone Dopo poco più di una settimana di relax, dopo l’appassionante sfida in Austria, vinta da Jorge Lorenzo, i piloti della MotoGp tornano protagonisti, questa volta a Silverstone, dove domenica si correrà il Gp d’Inghilterra. Carico e motivato, dopo la sconfitta al Red Bull Ring contro il suo futuro ...

MotoGp - Test Misano 2018 : le Ducati di Lorenzo e Dovizioso davanti a tutti. Assente Marquez - Valentino Rossi è quarto : E’ sempre la Ducati a fare la voce grossa in questo scorcio di stagione in MotoGP. Dopo aver vinto gli appuntamenti di Brno (Repubblica Ceca) e del Red Bull Ring (Austria), le due GP18 hanno confermato la loro supremazia nella giornata di Test che si è tenuta ieri a Misano in vista del pRossimo GP di San Marino (7-9 settembre) ed anche in preparazione del round di Silverstone (Gran Bretagna) che caratterizzerà il weekend che sta per ...