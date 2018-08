MotoGp – Marquez col dente avvelenato | “ho reagito nelle Fp2 | ma l’asfalto di Silverstone

MotoGp - GP Silverstone. Andrea Dovizioso : 'Non sarà solo un duello tra me e Marquez' : Lo aveva già detto in conferenza stampa: "Mi sento bene, abbiamo avuto ottime conferme nei test di Misano, mi aspetto di essere competitivo a Silverstone". E con le prime prove libere del venerdì ...

MotoGp – L’analisi di Dovizioso dopo le Fp2 di Silverstone : “grip buono! Una lotta solo tra me e Marquez? Sarà difficile” : Andrea Dovizioso soddisfatto al termine della prima giornata di prove a Silverstone: le parole del ducatista dopo le Fp2 del Gp della Gran Bretagna E’ Andrea Dovizioso il più veloce della seconda sessione di prove libere del Gp della Gran Bretagna: sul circuito di Silverstone il ducatista si è lasciato alle spalle Cal Crutchlow e Vinales. Giornata positiva in casa Yamaha, con i due piloti ufficiali che sono riusciti a chiudere il ...

MotoGp - GP di Silverstone. Prove libere : 1° Andrea Dovizioso - 4° Marc Marquez - 8° Valentino Rossi : LIVE 15:54 24 ago libere 2, i tempi: Dovizioso in testa 1 A. Dovizioso 2:01.385 2 C. CRUTCHLOW +0.005 3 M. VI'ALES +0.061 4 M. Marquez +0.144 5 J. LORENZO +0.397 6 J. MILLER +0.434 7 J. ZARCO +0.577 8 ...

MotoGp - GP Gran Bretagna 2018 : Andrea Dovizioso fulmine nella FP2 su Crutchlow e Vinales. Marquez 4° - Rossi 8° con ottimo passo : Dopo una mattinata con la Yamaha sugli scudi, la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2018 di MotoGP riporta in vetta la Ducati, più precisamente quella di Andrea Dovizioso, che ha chiuso il pomeriggio con il tempo di 2:01.385, precedendo di appena 5 millesimi il padrone di casa Cal Crutchlow (LCR Honda) mentre al terzo posto si è piazzato Maverick VInales (Yamaha) a 61, che conferma come la moto giapponese sia ...

MotoGp Silverstone - Marquez snobba Rossi : "È dura contro le Ducati" : Marquez considera la Ducati l’avversario più pericoloso nella seconda parte di stagione: ma il "Dottore" a Silverstone ha...

MotoGp - GP Silverstone. Marc Marquez cade nelle Libere 1 - ma il tentativo di salvataggio è spettacolare : Uno stile che il campione del mondo ha spiegato nel dettaglio in un'intervista esclusiva a Sky e che ha utilizzato nuovamente in pista a Silverstone, seppur con meno fortuna,. Nel corso delle Libere ...

MotoGp – Lorenzo - il rapporto con Marquez e gli studi di Petrucci : “difficile che possa capire i miei dati” : Jorge Lorenzo, le difficoltà di Petrucci a comprendere i suoi dati e il rapporto con Marc Marquez: il maiorchino della Ducati sempre sincero E’ iniziato ufficialmente il weekend di gara di Silverstone: i piloti sono già scesi in pista per la prima sessione di prove libere del Gp della Gran Bretagna, dominata dalle Yamaha di Vinales e Rossi. In Inghilterra occhi puntati però anche sulla Ducati reduce da due vittorie consecutive con ...

MotoGp - GP Gran Bretagna 2018 : prove libere 1. Doppietta Yamaha con Vinales davanti a Rossi - poi Dovizioso. Marquez 10° : Grande sorpresa nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2018 della MotoGP. Ci si attendeva un duello tra Marc Marquez e le Ducati, invece davanti a tutti troviamo le due Yamaha. Maverick Vinales, infatti, ha chiuso il primo turno con un ottimo 2:02.073, al termine di un filotto di giri davvero eccellente. Alle sue spalle, per confermare il positivo inizio di weekend per il team di Iwata, si è classificato Valentino ...

MotoGp – Marquez subito a terra a Silverstone - questa volta nessun clamoroso salvataggio [VIDEO] : Marc Marquez ci prova, ma questa volta nessun salvataggio: lo spagnolo assaggia subito l’asfalto di Silverstone nelle Fp1 del Gp della Gran Bretagna E’ iniziato il weekend di gara di MotoGp a Silverstone: i piloti della categoria regina sono in pista per la prima sessione di prove libere del Gp della Gran Bretagna. subito a terra Marc Marquez: lo spagnolo della Honda ha immediatamente assaggiato l’asfalto nuovo della ...

MotoGp - Marquez ‘prova di forza’ superata a metà : Marc frana a terra al Day of Champions [VIDEO] : Marquez si improvvisa ‘sollevatore di esseri umani’ a Silverstone il risultato è prima disastroso, poi perfetto: che forza Marc! In occasione del Day of Champions svoltosi a Silverstone, Marc Marquez ha dato spettacolo sul palco dell’evento. Lo spagnolo della Honda, come altri piloti prima e dopo di lui hanno fatto, si è concesso al pubblico dal palco. Il sei volte iridato è stato chiamato a prendere sulle spalle un uomo, ...

MotoGp Silverstone - Marquez : «Sarà dura fino alla fine lottare con le Ducati» : Silverstone - Nella trasmissione di Sky Talent Time Marc Marquez è stato protagonista di una lunga intervista, in cui il campione del mondo ha potuto spaziare su vari argomenti: dalla stagione in corso, alle proprie ambizioni, passando per il suo rapporto con Rossi e con Lorenzo. ' Non è una stagione facile, stiamo spingendo, ...

