MotoGp – Lorenzo polemico su Petrucci - Jorge commenta l’atteggiamento di Danilo : “mi dà sempre la colpa” : Jorge Lorenzo commenta il quasi scontro con Danilo Petrucci, il pilota della Ducati polemico nei confronti del collega italiano Un episodio particolare, durante le Fp2 sul circuito di Silverstone, ha visto protagonisti Jorge Lorenzo e Danilo Petrucci. Il pilota italiano ha sfiorato lo spagnolo quasi tamponandolo. Il motociclista della Pramac ha così accusato il maiorchino di non aver prestato attenzione all’uscita della corsia box ...

MotoGp – Jorge Lorenzo e la lista delle difficoltà a Silverstone : “ci sono 3 problemi principali. E sulle buche…” : Quinto posto per Jorge Lorenzo dopo le Fp2 sul tracciato di Silverstone: il pilota spagnolo dà la colpa a 3 fattori in particolare Dopo la vittoria in Austria, Jorge Lorenzo riparte fiducioso per la gara di Silverstone, prossima tappa del Motomondiale. Il pilota spagnolo però ha concluso le Fp2 del venerdì solamente al quinto posto, a causa di diversi problemi relativi alla pista e alla condizioni climatiche. Nel post Fp2 Lorenzo ha ...

MotoGp – Petrucci attacca Lorenzo - caos a Silverstone : “se ne frega - stavamo per fare un incidente gravissimo e lui…” : Dichiarazioni dure di Petrucci nei confronti di Jorge Lorenzo dopo el Fp2 di Silverstone: il pilota italiano stava per centrare in pieno lo spagnolo ‘colpevole’ di non essersi assicurato che non arrivasse nessuno all’uscita dai box Venerdì complicato per Danilo Petrucci a Silverstone. Il pilota italiano ha riscontrato diverse difficoltà nelle prime due sessioni di prove libere a causa dell’asfalto britannico, ...

MotoGp – Lorenzo - il rapporto con Marquez e gli studi di Petrucci : “difficile che possa capire i miei dati” : Jorge Lorenzo, le difficoltà di Petrucci a comprendere i suoi dati e il rapporto con Marc Marquez: il maiorchino della Ducati sempre sincero E’ iniziato ufficialmente il weekend di gara di Silverstone: i piloti sono già scesi in pista per la prima sessione di prove libere del Gp della Gran Bretagna, dominata dalle Yamaha di Vinales e Rossi. In Inghilterra occhi puntati però anche sulla Ducati reduce da due vittorie consecutive con ...

MotoGp – Petrucci non perde di vista Lorenzo - Danilo lo studia da vicino : “non capisco come riesca a fare la differenza” : Danilo Petrucci e le sue sensazioni in vista del Gp di Gran Bretagna: le parole del pilota italiano sul prossimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp e sul suo futuro Dopo l’incredibile vittoria di Jorge Lorenzo in Austria, il campionato mondiale di MotoGp arriva in terra inglese. Questo weekend si correrà infatti il Gp di Gran Bretagna. Sullo storico circuito di Silverstone domenica 26 agosto si terrà il dodicesimo round del ...

MotoGp – Jorge Lorenzo in fiducia a Silverstone : “sono al top! Pioggia? Posso giocarmela anche con Marquez” : Dopo il successo in Austria, Jorge Lorenzo guarda con fiducia al GP di Silverstone: il pilota spagnolo pensa di potersela giocare con la Honda di Marquez anche sotto la pioggia L’anno scorso alla voce vittorie c’era un misero 0, quest’anno invece i successi raccolti da Jorge Lorenzo nel Motomondiale sono già 3. L’ultimo in Austria, nel quale il pilota spagnolo a messo la sua Ducati davanti a tutti. Il feeling con la ...

MotoGp – Il meteo spaventa i piloti a Silverstone - Lorenzo ottimista : “questo circuito mi piace tanto” : Jorge Lorenzo ottimista e fiducioso in ottica gara nonostante le condizioni meteo che spaventano i piloti a Silverstone: le parole del maiorchino della Ducati in conferenza stampa Un agosto di fuoco per la MotoGp: solo una settimana di pausa per i piloti del mondo a due ruote, alcuni dei quali sono stati però impegnati ugualmente in sella alle loro moto per i test con le loro squadre. La MotoGp si sposta adesso a Silverstone dopo ...

MotoGp – Jorge Lorenzo non si fa scappare nulla : la critica su Twitter è pungente [FOTO] : Jorge Lorenzo e la critica sui social al giornalista di MCN: il maiorchino non si fa scappare proprio nulla Dopo una settimana di relax la MotoGp torna protagonista in un weekend di fuoco: insieme alla seconda giornata del campionato italiano di calcio di Serie A, i motori regaleranno spettacolo puro con MotoGp e F1 a distanza ravvicinata. Jorge Lorenzo, reduce dalla vittoria di due settimane fa dopo un’appassionante bagarre con Marc ...

MotoGp - Lorenzo ha fiducia nei miglioramenti della sua Ducati : “in Austria la gara più faticosa - Silverstone mi piace molto” : Jorge Lorenzo pronto per il weekend di Silverstone, il pilota spagnolo della Ducati carico in vista del dodicesimo appuntamento del Motomondiale Dopo le due gare in Repubblica Ceca e in Austria la MotoGp si sposta oltremanica per il terzo appuntamento del mese di agosto, sul veloce e impegnativo circuito di Silverstone. Reduce dalle due splendide vittorie consecutive di Andrea Dovizioso a Brno e di Jorge Lorenzo a Zeltweg, il Ducati Team è ...

MotoGp Test a Misano : Lorenzo in vetta. Pure la Yamaha al lavoro : Continua il bel momento di forma di Jorge Lorenzo a le Ducati. Il maiorchino, infatti, ha chiuso al comando la giornata di Test svolta a Misano da Ducati, Yamaha ufficiali, Aprilia, Honda Lcr e Honda ...

MotoGp - Lorenzo adesso sogna : "Il titolo non è impossibile" : Jorge Lorenzo prima di passare alla Honda punta a vincere più gp possibili, e sogna il titolo. Dopo la vittoria in Austria...

MotoGp - Test Misano 2018 : le Ducati di Lorenzo e Dovizioso davanti a tutti. Assente Marquez - Valentino Rossi è quarto : E’ sempre la Ducati a fare la voce grossa in questo scorcio di stagione in MotoGP. Dopo aver vinto gli appuntamenti di Brno (Repubblica Ceca) e del Red Bull Ring (Austria), le due GP18 hanno confermato la loro supremazia nella giornata di Test che si è tenuta ieri a Misano in vista del pRossimo GP di San Marino (7-9 settembre) ed anche in preparazione del round di Silverstone (Gran Bretagna) che caratterizzerà il weekend che sta per ...

