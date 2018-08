MotoGp | le quote per Silverstone ‘dicono’ Marquez

sportfair

: MotoGp Gran Bretagna 2018, il mondiale è in mano a Marquez - infobetting : MotoGp Gran Bretagna 2018, il mondiale è in mano a Marquez - AgiproNews : MotoGp, Gran Bretagna: Marquez avanti, ma in quota incombe la Ducati - bwinItalia : New post: GP Gran Bretagna: a Silverstone nuovo “triello” fra Marquez e le Ducati? Lorenzo scalpita -

(Di venerdì 24 agosto 2018)impegnata sul circuito di, con Marcche parte da favorito sulle Ducati pronte a dar battaglia Lo scorso anno la gara andò ad Andrea Dovizioso ed è proprio a, con il Gran Premio di Gran Bretagna, che riprende il duello per il titolotra la Ducati e Marc. Il leader del mondiale mantiene 59 punti di vantaggio su Valentino Rossi, secondo in classifica con la Yamaha, ma con la casa di Borgo Panigale tornata alla carica dopo il gp austriaco, dove Lorenzo ha ottenuto la sua terza vittoria stagionale. Nelle888sport.itparte dunque favorito, a 2,40, ma con il maiorchino che incombe a 3,50 e Dovizioso a 4,00. Dopo la coppia della Ducati, riporta Agipronews, c’è un salto fino a 11,00 per trovare Valentino Rossi (che qui ha vinto nel 2015), alla pari con Cal Crutchlow, pilota di casa fresco di rinnovo con la Honda LCR. ...