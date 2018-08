MotoGP | GP Silverstone Piloti d' accordo | ' Troppe buche'

MotoGP Silverstone - Rossi : «Qui la nostra moto dà il meglio» : SILVESTONE - ' La nostra moto qui funziona meglio e si riesce a guidare bene ', è il primo commenta di Valentino Rossi dopo le prove libere a Silverstone: ' Sia io che Maverick siamo stati piuttosto ...

MotoGP - Dovizioso chiude al comando le libere di Silverstone - Magazine sulla moda e i motori - Motor & Fashion : Il campione del mondo chiude la giornata col quarto tempo alle spalle del già citato Vinales. Quinto crono per Jorge Lorenzo, spesso nervoso al rientro al box e che solo nel finale, con la gomma ...

MotoGP – La lucida analisi di Marc Marquez in vista di Silverstone : “ecco chi sono i favoriti” : Marc Marquez ha analizzato lucidamente le prestazioni dei suoi avversari dopo le Fp2 di Silverstone: ecco i favoriti secondo il pilota spagnolo Giornata fra (poche) luci e (tante) ombre quella vissuta da Marc Marquez alla vigilia delle qualifiche per il Gp di Silverstone. Il pilota spagnolo è prima scivolato alla Curva 16 in mattinata, per poi migliorare il suo tempo chiudendo 4° nelle Fp2 del pomeriggio. Il leader del Mondiale si è detto ...

MotoGP – Valentino Rossi felice dopo le Fp2 di Silverstone : “giornata positiva! Su consiglio di Viñales abbiamo provato…” : Nonostante l’ottavo tempo fatto registrare nelle Fp2, Valentino Rossi resta positivo ed esalta l’ottimo lavoro svolto in vista alla vigilia delle qualifiche di Silverstone È stato un venerdì positivo per la Yamaha, stando a quanto ha raccontato Valentino Rossi ai microfoni di Sky Sport. Il pilota italiano ha concluso in 8ª posizione le Fp2 sul tracciato di Silverstone ma è rimasto comunque soddisfatto del lavoro svolto durante ...

MotoGP – Jorge Lorenzo e la lista delle difficoltà a Silverstone : “ci sono 3 problemi principali. E sulle buche…” : Quinto posto per Jorge Lorenzo dopo le Fp2 sul tracciato di Silverstone: il pilota spagnolo dà la colpa a 3 fattori in particolare Dopo la vittoria in Austria, Jorge Lorenzo riparte fiducioso per la gara di Silverstone, prossima tappa del Motomondiale. Il pilota spagnolo però ha concluso le Fp2 del venerdì solamente al quinto posto, a causa di diversi problemi relativi alla pista e alla condizioni climatiche. Nel post Fp2 Lorenzo ha ...

MotoGP – Petrucci attacca Lorenzo - caos a Silverstone : “se ne frega - stavamo per fare un incidente gravissimo e lui…” : Dichiarazioni dure di Petrucci nei confronti di Jorge Lorenzo dopo el Fp2 di Silverstone: il pilota italiano stava per centrare in pieno lo spagnolo ‘colpevole’ di non essersi assicurato che non arrivasse nessuno all’uscita dai box Venerdì complicato per Danilo Petrucci a Silverstone. Il pilota italiano ha riscontrato diverse difficoltà nelle prime due sessioni di prove libere a causa dell’asfalto britannico, ...

MotoGP – Marquez col dente avvelenato : “ho reagito nelle Fp2 - ma l’asfalto di Silverstone è peggiore di quanto…” : Marc Marquez chiude al 4° posto le Fp2 di Silverstone: un risultato che sta stretto al leader del Motomondiale che non risparmia una dura critica all’asfalto della pista Giornata fra (poche) luci e (tante) ombre quella vissuta da Marc Marquez alla vigilia delle qualifiche per il Gp di Silverstone. Il pilota spagnolo è prima scivolato alla Curva 16 in mattinata, per poi migliorare il suo tempo chiudendo 4° nelle Fp2 del pomeriggio. Un ...

MotoGP - GP Silverstone. Andrea Dovizioso : 'Non sarà solo un duello tra me e Marquez' : Lo aveva già detto in conferenza stampa: "Mi sento bene, abbiamo avuto ottime conferme nei test di Misano, mi aspetto di essere competitivo a Silverstone". E con le prime prove libere del venerdì ...

MotoGP – Iannone non troppo entusiasta a Silverstone : “sensazioni buone - ma non basta” : Le sensazioni di Andrea Iannone al termine della prima giornata di prove libere del Gp della Gran Bretagna: le parole del pilota Suzuki a Silverstone E’ Andrea Dovizioso il più veloce della seconda sessione di prove libere del Gp della Gran Bretagna: sul circuito di Silverstone il ducatista si è lasciato alle spalle Cal Crutchlow e Vinales. Giornata positiva in casa Yamaha, con i due piloti ufficiali che sono riusciti a chiudere il ...

MotoGP Silverstone - Libere 2 : primo Dovizioso - 8° Rossi : Silverstone - Nel pomeriggio brilla Dovizioso, dopo la sfuriata della Yamaha al mattino, e stacca il miglior tempo con 2'01'385, che precede la Honda satellite di Cal Crutchlow di appena 5 millesimi, ...

MotoGP – Vinales sorridente a Silverstone : “la prova che il lavoro fatto a Misano va bene” : Maverick Vinales ritrova il sorriso a Silverstone: lo spagnolo fiducioso e positivo dopo le Fp2 del Gp della Gran Bretagna E’ Andrea Dovizioso il più veloce della seconda sessione di prove libere del Gp della Gran Bretagna: sul circuito di Silverstone il ducatista si è lasciato alle spalle Cal Crutchlow e Vinales. Giornata positiva in casa Yamaha, con i due piloti ufficiali che sono riusciti a chiudere il primo giorno di prove nella ...

MotoGP – L’analisi di Dovizioso dopo le Fp2 di Silverstone : “grip buono! Una lotta solo tra me e Marquez? Sarà difficile” : Andrea Dovizioso soddisfatto al termine della prima giornata di prove a Silverstone: le parole del ducatista dopo le Fp2 del Gp della Gran Bretagna E’ Andrea Dovizioso il più veloce della seconda sessione di prove libere del Gp della Gran Bretagna: sul circuito di Silverstone il ducatista si è lasciato alle spalle Cal Crutchlow e Vinales. Giornata positiva in casa Yamaha, con i due piloti ufficiali che sono riusciti a chiudere il ...

MotoGP - GP di Silverstone. Prove libere : 1° Andrea Dovizioso - 4° Marc Marquez - 8° Valentino Rossi : LIVE 15:54 24 ago libere 2, i tempi: Dovizioso in testa 1 A. Dovizioso 2:01.385 2 C. CRUTCHLOW +0.005 3 M. VI'ALES +0.061 4 M. Marquez +0.144 5 J. LORENZO +0.397 6 J. MILLER +0.434 7 J. ZARCO +0.577 8 ...