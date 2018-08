MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : prove libere. Orario d’inizio e come vederle in tv : Oggi venerdì 24 agosto si disputano le prove libere del GP di Gran Bretagna 2018, tappa del Mondiale MotoGP. A Silverstone inizia un lungo weekend che si preannuncia avvincente e appassionante, ci sarà davvero da divertirsi in questo appuntamento post vacanze che potrebbe indirizzare definitivamente la corsa verso il titolo iridato nella classe regina. Marc Marquez vuole tornare al successo dopo che nelle ultime due gare ha fatto festa la ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : statistiche - numeri e curiosità : Dodicesima prova del Motomondiale 2018, a Silverstone, per il GP di Gran Bretagna. Marc Marquez è il leader indiscusso del campionato di MotoGP, forte dei suoi 59 punti di margine su Valentino Rossi e di un ruolino impressionante, con nove podi e due sole gare in cui non è andato a punti. Lo spagnolo sembra avere già le mani sul titolo ma c’è ancora tanto da correre, specie su una pista insidiosa come quella britannica. Il circuito di ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : Marc Marquez a Silverstone vuole chiudere i conti in ottica iridata : Non siamo nemmeno arrivati al mese di settembre, ma Marc Marquez sbarca a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna 2018 di MotoGP con la chiara intenzione di chiudere in largo anticipo i conti a livello di titolo iridato. Il pilota spagnolo, infatti, può allungare il suo già corposo margine sui più immediati inseguitori. --Il bottino, effettivamente, è notevole: +59 punti su Valentino Rossi, +71 su Jorge Lorenzo e +72 su Andrea Dovizioso. ...

MotoGP – La Yamaha pronta per Silverstone : le parole di Meregalli alla vigilia del Gp della Gran Bretagna : Maio Meragalli svela lo spirito col quale la Yamaha arriva a Silverstone: le parole del team director alla vigilia del Gp di Gran Bretagna Dopo una settimana di stop i piloti della MotoGp sono pronti per tornare in pista, a Silverstone, per il Gp della Gran Bretagna. La Yamaha non ha riposato molto nella settimana di pausa di metà agosto: domenica infatti i piloti sono scesi in pista, a Misano, per un’importante giornata di test, ...

MotoGP - le 5 risposte che dovrà darci il GP di Gran Bretagna : Per la MotoGP è tempo di volare in Gran Bretagna, a Silverstone, per la dodicesima tappa del Mondiale 2018. Si riparte dalla gara del Red Bull Ring in Austria, vinta da Marc Marquez, che ha portato il suo vantaggio in classifica a 59 punti. Sarà un altro fine settimana all’insegna dell’equilibrio e della bagarre: ecco le cinque risposte che dovrà darci il GP di Gran Bretagna. 1) Marc Marquez ha già in tasca il Mondiale? Parrebbe di ...

MotoGP - GP Gran Bretagna. Marquez : "Siamo competitivi in ogni condizione" : Dopo la spettacolare gara del Red Bull Ring e la settimana di pausa i piloti sono pronti per scendere in pista a Silverstone per il dodicesimo GP della stagione. In testa alla classifica mondiale c'è ...

MotoGP - GP Gran Bretagna. Dopo i test a Misano Ducati ottimista : Lorenzo sfida Lorenzo. Nei test privati di Misano conclusi domenica, il maiorchino ha staccato un tempo ufficioso di pochi decimi superiore al giro record, questo si ufficiale, siglato nel 2016 quando ...

MotoGP - GP di Gran Bretagna. Silverstone : una pista Yamaha per tornare a vincere : Quello di questo weekend sarà il 19° GP della top-class che si tiene a Silverstone. Lo storico circuito inglese fece la sua prima apparizione nel 1977 e restò in calendario fino al 1986. Fu quindi ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : Andrea Dovizioso - che ridimensionamento. Confronto impietoso con il 2017 : 129 punti, quarto posto in classifica, solo due vittorie e altri due podi. Questo è quanto ottenuto da Andrea Dovizioso nel Mondiale MotoGP 2018 alla vigilia del GP di Gran Bretagna 2018 che si disputerà nel weekend. Davvero poca cosa rispetto a quanto il forlivese era riuscito a compiere lo scorso anno, quello della sua esplosione ai massimi livelli: prima di scendere in pista a Silverstone, il pilota della Ducati aveva totalizzato 158 punti ...