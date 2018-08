MotoGP | GP di Silverstone Prove libere | 1° Andrea Dovizioso | 4° Marc Marquez | 8°

MotoGP – Gp della Gran Bretagna - terminate le Fp2 : Dovizioso davanti a tutti a Silverstone [TEMPI] : Andrea Dovizioso davanti a tutti nella seconda sessione di prove libere del Gp della Gran Bretagna Niente pioggia nella prima giornata di prove libere a Silverstone: la seconda sessione di prove libere del Gp della Gran Bretagna è terminata sotto a dei minacciosi nuvoloni che hanno lasciato un po’ di tregua ai piloti della categoria regina. Se al mattino i più veloci sono stati i piloti Yamaha, con Vinales davanti a tutti seguito dal ...

MotoGP – Marquez subito a terra a Silverstone - questa volta nessun clamoroso salvataggio [VIDEO] : Marc Marquez ci prova, ma questa volta nessun salvataggio: lo spagnolo assaggia subito l’asfalto di Silverstone nelle Fp1 del Gp della Gran Bretagna E’ iniziato il weekend di gara di MotoGp a Silverstone: i piloti della categoria regina sono in pista per la prima sessione di prove libere del Gp della Gran Bretagna. subito a terra Marc Marquez: lo spagnolo della Honda ha immediatamente assaggiato l’asfalto nuovo della ...

MotoGP Silverstone - Marquez : «Sarà dura fino alla fine lottare con le Ducati» : Silverstone - Nella trasmissione di Sky Talent Time Marc Marquez è stato protagonista di una lunga intervista, in cui il campione del mondo ha potuto spaziare su vari argomenti: dalla stagione in corso, alle proprie ambizioni, passando per il suo rapporto con Rossi e con Lorenzo. ' Non è una stagione facile, stiamo spingendo, ...

MotoGP Silverstone - Marquez : «La stagione è ancora lunga» : Silverstone - Marc Marquez è stato il protagonista di una lunga intervista della trasmissione di Sky Talent Time, in cui il campione del mondo ha spaziato su vari argomenti: dalla stagione in corso, alle proprie ambizioni, passando per il suo rapporto con Rossi e con Lorenzo. ' Non è una stagione facile, stiamo spingendo, mancano ...

MotoGP – Jorge Lorenzo in fiducia a Silverstone : “sono al top! Pioggia? Posso giocarmela anche con Marquez” : Dopo il successo in Austria, Jorge Lorenzo guarda con fiducia al GP di Silverstone: il pilota spagnolo pensa di potersela giocare con la Honda di Marquez anche sotto la pioggia L’anno scorso alla voce vittorie c’era un misero 0, quest’anno invece i successi raccolti da Jorge Lorenzo nel Motomondiale sono già 3. L’ultimo in Austria, nel quale il pilota spagnolo a messo la sua Ducati davanti a tutti. Il feeling con la ...

MotoGP Silverstone - Rossi : «È un piacere guidare su questa pista» : Silverstone - Valentino Rossi è consapevole che non sarà facile centrare un buon risultato, visto il momento di forma di Marquez e della Ducati, nonostante quella inglese sia una delle sue piste ...