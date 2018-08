Motogp | Gp di Silverstone le prove libere in diretta

Motogp Silverstone - Marquez : «Sarà dura fino alla fine lottare con le Ducati» : Silverstone - Nella trasmissione di Sky Talent Time Marc Marquez è stato protagonista di una lunga intervista, in cui il campione del mondo ha potuto spaziare su vari argomenti: dalla stagione in corso, alle proprie ambizioni, passando per il suo rapporto con Rossi e con Lorenzo. ' Non è una stagione facile, stiamo spingendo, ...

Motogp Silverstone - Marquez : «La stagione è ancora lunga» : Silverstone - Marc Marquez è stato il protagonista di una lunga intervista della trasmissione di Sky Talent Time, in cui il campione del mondo ha spaziato su vari argomenti: dalla stagione in corso, alle proprie ambizioni, passando per il suo rapporto con Rossi e con Lorenzo. ' Non è una stagione facile, stiamo spingendo, mancano ...

Motogp - le quote per Silverstone ‘dicono’ Marquez : MotoGp impegnata sul circuito di Silverstone, con Marc Marquez che parte da favorito sulle Ducati pronte a dar battaglia Lo scorso anno la gara andò ad Andrea Dovizioso ed è proprio a Silverstone, con il Gran Premio di Gran Bretagna, che riprende il duello per il titolo MotoGp tra la Ducati e Marc Marquez. Il leader del mondiale mantiene 59 punti di vantaggio su Valentino Rossi, secondo in classifica con la Yamaha, ma con la casa di Borgo ...

Come vedere il Gran premio di Silverstone 2018 di Motogp in streaming : Come vedere il GP di Silverstone di MotoGP 2018 in diretta streaming su SkyGo Come detto il GP di Silverstone sarà un'esclusiva per gli abbonati a Sky Sport e verrà trasmesso sul canale Sky Sport ...

Motogp - Marquez : 'Attaccheremo anche a Silverstone' : Il leader del Mondiale fiducioso per il GP di Gran Bretagna. Valentino Rossi insegue: 'Su questa pista andremo forte'

Motogp – Jorge Lorenzo in fiducia a Silverstone : “sono al top! Pioggia? Posso giocarmela anche con Marquez” : Dopo il successo in Austria, Jorge Lorenzo guarda con fiducia al GP di Silverstone: il pilota spagnolo pensa di potersela giocare con la Honda di Marquez anche sotto la pioggia L’anno scorso alla voce vittorie c’era un misero 0, quest’anno invece i successi raccolti da Jorge Lorenzo nel Motomondiale sono già 3. L’ultimo in Austria, nel quale il pilota spagnolo a messo la sua Ducati davanti a tutti. Il feeling con la ...

Motogp Silverstone - Rossi : «È un piacere guidare su questa pista» : Silverstone - Valentino Rossi è consapevole che non sarà facile centrare un buon risultato, visto il momento di forma di Marquez e della Ducati, nonostante quella inglese sia una delle sue piste ...

Motogp 2018 - GP Silverstone. Marc Marquez in esclusiva a Sky : La lotta al titolo "Non è una stagione facile, stiamo spingendo, mancano ancora molte gare. Ho un buon vantaggio, è vero, ma il titolo è un sogno e manca ancora molto per svegliarmi bene. Le due ...

Motogp - Il meteo spaventa i piloti a Silverstone - Lorenzo ottimista : 'questo circuito mi piace tanto' : ... le parole del maiorchino della Ducati in conferenza stampa Un agosto di fuoco per la MotoGp: solo una settimana di pausa per i piloti del mondo a due ruote, alcuni dei quali sono stati però ...

Motogp – Il meteo spaventa i piloti a Silverstone - Lorenzo ottimista : “questo circuito mi piace tanto” : Jorge Lorenzo ottimista e fiducioso in ottica gara nonostante le condizioni meteo che spaventano i piloti a Silverstone: le parole del maiorchino della Ducati in conferenza stampa Un agosto di fuoco per la MotoGp: solo una settimana di pausa per i piloti del mondo a due ruote, alcuni dei quali sono stati però impegnati ugualmente in sella alle loro moto per i test con le loro squadre. La MotoGp si sposta adesso a Silverstone dopo ...

Motogp - Dovizioso vuole il bis a Silverstone : “l’obiettivo è fare come l’anno scorso” : Andrea Dovizioso e le sue sensazioni in vista del Gp di Gran Bretagna: le parole del pilota italiano sul prossimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp Dopo l’incredibile vittoria di Jorge Lorenzo in Austria, il campionato mondiale di MotoGp arriva in terra inglese. Questo weekend si correrà infatti il Gp di Gran Bretagna. Sullo storico circuito di Silverstone domenica 26 agosto si terrà il dodicesimo round del Motomondiale, ...

Motogp - Valentino Rossi scongiura la pioggia e confida in Silverstone : “qui siamo più forti” : Valentino Rossi e le sue sensazioni in vista del Gp di Gran Bretagna: le parole del Dottore sul pRossimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp Dopo l’incredibile vittoria di Jorge Lorenzo in Austria, il campionato mondiale di MotoGp arriva in terra inglese. Questo weekend si correrà infatti il Gp di Gran Bretagna. Sullo storico circuito di Silverstone domenica 26 agosto si terrà il dodicesimo round del Motomondiale, che vede ...

Motogp - la conferenza live alle 18 dal Gp di Silverstone 2018 : Continua a leggere 16:42 23 ago Esclusiva Marquez: alle 19.30 su Sky Sport Motogp Il leader del Mondiale intervistato in esclusiva a Talent Time, sul canale 208: curiosità, segreti e l'analisi ...

Motogp Silverstone - Dovizioso : «Saremo molto competitivi anche qui» : Silverstone - Sperava certamente di raccogliere qualcosa in più in Austria, Andrea Dovizioso, che si è dovuto accontentare del terzo posto e ha perso terreno sia da Marquez, sia dal compagno di box ...