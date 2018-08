MotoGP Dovizioso | Veloci | ma troppe buche Rossi | Yamaha ok | la pista

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : analisi prove libere. Andrea Dovizioso detta il passo e sfida Marc Marquez. Ma la Yamaha c’è… : La prima giornata di prove libere del GP di Gran Bretagna si è chiusa con il miglior tempo di Andrea Dovizioso, che è ripartito da dove aveva lasciato un anno fa. Qui, infatti, trionfò e rilanciò la sua candidatura verso il titolo, poi sfumata nel finale di stagione; qui, oggi, ha cominciato quello che si preannuncia come un altro fine settimana da protagonista. È un Dovi diverso quello tornato dalla pausa estiva, rigenerato. La prima parte di ...

MotoGP – L’analisi di Dovizioso dopo le Fp2 di Silverstone : “grip buono! Una lotta solo tra me e Marquez? Sarà difficile” : Andrea Dovizioso soddisfatto al termine della prima giornata di prove a Silverstone: le parole del ducatista dopo le Fp2 del Gp della Gran Bretagna E’ Andrea Dovizioso il più veloce della seconda sessione di prove libere del Gp della Gran Bretagna: sul circuito di Silverstone il ducatista si è lasciato alle spalle Cal Crutchlow e Vinales. Giornata positiva in casa Yamaha, con i due piloti ufficiali che sono riusciti a chiudere il ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : Andrea Dovizioso fulmine nella FP2 su Crutchlow e Vinales. Marquez 4° - Rossi 8° con ottimo passo : Dopo una mattinata con la Yamaha sugli scudi, la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2018 di MotoGP riporta in vetta la Ducati, più precisamente quella di Andrea Dovizioso, che ha chiuso il pomeriggio con il tempo di 2:01.385, precedendo di appena 5 millesimi il padrone di casa Cal Crutchlow (LCR Honda) mentre al terzo posto si è piazzato Maverick VInales (Yamaha) a 61, che conferma come la moto giapponese sia ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : prove libere 1. Doppietta Yamaha con Vinales davanti a Rossi - poi Dovizioso. Marquez 10° : Grande sorpresa nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2018 della MotoGP. Ci si attendeva un duello tra Marc Marquez e le Ducati, invece davanti a tutti troviamo le due Yamaha. Maverick Vinales, infatti, ha chiuso il primo turno con un ottimo 2:02.073, al termine di un filotto di giri davvero eccellente. Alle sue spalle, per confermare il positivo inizio di weekend per il team di Iwata, si è classificato Valentino ...

MotoGP - Dovizioso vuole il bis a Silverstone : “l’obiettivo è fare come l’anno scorso” : Andrea Dovizioso e le sue sensazioni in vista del Gp di Gran Bretagna: le parole del pilota italiano sul prossimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp Dopo l’incredibile vittoria di Jorge Lorenzo in Austria, il campionato mondiale di MotoGp arriva in terra inglese. Questo weekend si correrà infatti il Gp di Gran Bretagna. Sullo storico circuito di Silverstone domenica 26 agosto si terrà il dodicesimo round del Motomondiale, ...

MotoGP Silverstone - Dovizioso : «Saremo molto competitivi anche qui» : Silverstone - Sperava certamente di raccogliere qualcosa in più in Austria, Andrea Dovizioso, che si è dovuto accontentare del terzo posto e ha perso terreno sia da Marquez, sia dal compagno di box ...

MotoGP - Dovizioso a Silverstone tra incertezza e voglia di fare bene : “impossibile fare dei pronostici” : Andrea Dovizioso pronto per il weekend di Silverstone, il pilota italiano della Ducati carico in vista del dodicesimo appuntamento del Motomondiale Dopo le due gare in Repubblica Ceca e in Austria la MotoGp si sposta oltremanica per il terzo appuntamento del mese di agosto, sul veloce e impegnativo circuito di Silverstone. Reduce dalle due splendide vittorie consecutive di Andrea Dovizioso a Brno e di Jorge Lorenzo a Zeltweg, il Ducati ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : Andrea Dovizioso - che ridimensionamento. Confronto impietoso con il 2017 : 129 punti, quarto posto in classifica, solo due vittorie e altri due podi. Questo è quanto ottenuto da Andrea Dovizioso nel Mondiale MotoGP 2018 alla vigilia del GP di Gran Bretagna 2018 che si disputerà nel weekend. Davvero poca cosa rispetto a quanto il forlivese era riuscito a compiere lo scorso anno, quello della sua esplosione ai massimi livelli: prima di scendere in pista a Silverstone, il pilota della Ducati aveva totalizzato 158 punti ...