Moto3 | GP Gran Bretagna | nelle prime due prove libere Arbolino è il più veloce 2°

Moto3 - GP Gran Bretagna 2018 : prove libere 2. Tony Arbolino precede Bezzecchi e Antonelli in un festival italiano - decimo Martin : Dopo una mattinata dominata dal sole, arriva la pioggia a Silverstone e condiziona almeno in parte la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna della Moto3. Gli ombrelli si aprono a circa venti minuti dalla conclusione, per cui proprio in concomitanza con la metà della sessione. Le condizioni, tuttavia, migliorano rapidamente ed il turno si conclude senza problemi. Il miglior tempo lo fissa Tony Arbolino (Honda Marinelli) ...

Moto3 - GP Gran Bretagna 2018 : risultato e classifica prove libere 1. Comanda Philipp Oettl - Marco Bezzecchi terzo. Attardato Jorge Martin : Il primo round del GP di Gran Bretagna di Moto3 se lo è aggiudicato Philipp Oettl. Il tedesco ha fatto segnare un tempo di 2’15″489 chiudendo al comando della classifica le prove libere 1 sul circuito di Silverstone. Un tempo che nessuno è stato in grado di avvicinare. Il secondo classificato, infatti, lo spagnolo Aron Canet, è distante mezzo secondo, con Marco Bezzecchi in terza posizione a pochi millesimi. Per il Bez si tratta di ...

LIVE Moto3 - GP Gran Bretagna in DIRETTA : prove libere. Prosegue la sfida tra Bezzecchi e Martin : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio di Gran Bretagna della Moto3. Il circus si sposta sul tracciato di Silverstone per il 12esimo appuntamento di una stagione quanto mai intensa e vibrante. Marco Bezzecchi e Jorge Martin sono pronti all’ennesimo capitolo della loro saga, dopo lo splendido duello austriaco, con il riminese che ha vinto ed è tornato in vetta alla classifica, e lo spagnolo che, nonostante un ...

Moto2 e Moto3 - GP Gran Bretagna. Bagnaia e Bezzechi - continua la corsa iridata : Sono la faccia dell'Italia che può sorridere e guardare al futuro con ottimismo. Pecco Bagnaia e Marco Bezzechi alimentano il sogno di un motociclismo italiano protagonista nelle classi minori. Tutt'e ...