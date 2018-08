Moto3 | GP Gran Bretagna 2018 | risultato e classifica prove libere 1 Comanda Philipp

oasport

: #BritishGP Philipp Oettl detta il passo nelle prove libere 1 di #Moto3. Marco Bezzecchi è terzo, Jorge Martin inseg… - OA_Sport : #BritishGP Philipp Oettl detta il passo nelle prove libere 1 di #Moto3. Marco Bezzecchi è terzo, Jorge Martin inseg… - OA_Sport : Seguite con noi la DIRETTA LIVE della FP1 del #BritishGP della #Moto3. Inizia il duello #Bezzecchi contro #Martin - conciarellirob1 : Moto3, GP Gran Bretagna 2018: Marco Bezzecchi difende la leadership nel Mondiale contro Jorge Martin pienamente ris… -

(Di venerdì 24 agosto 2018) Il primo round del GP didise lo è aggiudicatoOettl. Il tedesco ha fatto segnare un tempo di 2’15″489 chiudendo al comando dellale1 sul circuito di Silverstone. Un tempo che nessuno è stato in grado di avvicinare. Il secondoto, infatti, lo spagnolo Aron Canet, è distante mezzo secondo, con Marco Bezzecchi in terza posizione a pochi millesimi. Per il Bez si tratta di una gara importante. In Austria ha portato a 12 punti il suo vantaggio su Jorge Martin, che si presenta al via pienamente ristabilito dopo la frattura del radio di inizio agosto. Il weekend non è però cominciato benissimo per lo spagnolo, che insegue in 17esima posizione, a oltre un secondo dal suo rivale diretto. Distacchi ampi in testa alla, come detto. Il quarto tempo appartiene al ceco Jakub Kornfeil, a otto decimi, davanti allo ...