Moto | Vinales | voglio lottare per vincere

MotoGp – Valentino Rossi felice dopo le Fp2 di Silverstone : “giornata positiva! Su consiglio di Viñales abbiamo provato…” : Nonostante l’ottavo tempo fatto registrare nelle Fp2, Valentino Rossi resta positivo ed esalta l’ottimo lavoro svolto in vista alla vigilia delle qualifiche di Silverstone È stato un venerdì positivo per la Yamaha, stando a quanto ha raccontato Valentino Rossi ai microfoni di Sky Sport. Il pilota italiano ha concluso in 8ª posizione le Fp2 sul tracciato di Silverstone ma è rimasto comunque soddisfatto del lavoro svolto durante ...

MotoGp – Vinales sorridente a Silverstone : “la prova che il lavoro fatto a Misano va bene” : Maverick Vinales ritrova il sorriso a Silverstone: lo spagnolo fiducioso e positivo dopo le Fp2 del Gp della Gran Bretagna E’ Andrea Dovizioso il più veloce della seconda sessione di prove libere del Gp della Gran Bretagna: sul circuito di Silverstone il ducatista si è lasciato alle spalle Cal Crutchlow e Vinales. Giornata positiva in casa Yamaha, con i due piloti ufficiali che sono riusciti a chiudere il primo giorno di prove nella ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : Andrea Dovizioso fulmine nella FP2 su Crutchlow e Vinales. Marquez 4° - Rossi 8° con ottimo passo : Dopo una mattinata con la Yamaha sugli scudi, la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2018 di MotoGP riporta in vetta la Ducati, più precisamente quella di Andrea Dovizioso, che ha chiuso il pomeriggio con il tempo di 2:01.385, precedendo di appena 5 millesimi il padrone di casa Cal Crutchlow (LCR Honda) mentre al terzo posto si è piazzato Maverick VInales (Yamaha) a 61, che conferma come la moto giapponese sia ...

MotoGP - Libere1 Silverstone - doppietta Yamaha : c'è Vinales davanti a Rossi : Chissà, forse la strigliata di Rossi e le scuse dei vertici Yamaha hanno sortito qualche effetto. In attesa della controprova, la prima sessione di Libere della MotoGP a Silverstone, con pista tutta ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : prove libere 1. Doppietta Yamaha con Vinales davanti a Rossi - poi Dovizioso. Marquez 10° : Grande sorpresa nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2018 della MotoGP. Ci si attendeva un duello tra Marc Marquez e le Ducati, invece davanti a tutti troviamo le due Yamaha. Maverick Vinales, infatti, ha chiuso il primo turno con un ottimo 2:02.073, al termine di un filotto di giri davvero eccellente. Alle sue spalle, per confermare il positivo inizio di weekend per il team di Iwata, si è classificato Valentino ...

Diretta Motogp/ Streaming video SKY prove libere live. Yamaha le più veloci in Fp1 : Vinales super! : Diretta Motogp prove libere FP1 e FP2 live GP Gran Bretagna 2018 Silverstone: cronaca e tempi delle due sessioni sul circuito inglese (oggi venerdì 24 agosto).(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 11:48:00 GMT)

Moto Gp Yamaha - Viñales : «Ora abbiamo un buon feeling» : ROMA - Dopo un paio di gare in ombra alla ripresa del Mondiale dopo la pausa estiva Maverick Viñales spera di poter lottare per il podio a Silverstone, in una pista considerata favorevole alla ...

Moto Gp Yamaha - Viñales : «In Inghilterra ho vinto la mia prima gara in top class» : TORINO - Alla ripresa del Mondiale dopo la pausa estiva, dopo un paio di gare in ombra, Maverick Viñales spera di poter lottare per il podio a Silverstone, in una pista considerata favorevole ...

MotoGp – Vinales a Silverstone col sorriso : l’ottimismo dello spagnolo è sorprendente : Maverick Vinales sorprendentemente positivo e ottimista in vista del Gp della Gran Bretagna: le parole dello spagnolo della Yamaha alla viglia della gara di Silverstone Dopo una settimana di stop i piloti della MotoGp sono pronti per tornare in pista, a Silverstone, per il Gp della Gran Bretagna. La Yamaha non ha riposato molto nella settimana di pausa di metà agosto: domenica infatti i piloti sono scesi in pista, a Misano, per ...

Lo 'spinning' - uno dei mali delle MotoGP - e della Yamaha di Rossi e Vinales - : Sul piano letterario il termine "spinning", con tutta probabilità, non porterà fama e successo ai suoi inventori più di quanto non abbiamo già raggiunto con i loro risultati sportivi, ma la difficoltà ...

MotoGp – Crisi Yamaha - già a Silverstone i primi cambiamenti : un nuovo arrivo in aiuto di Valentino Rossi e Vinales : Valentino Rossi e Maverick Vinales avranno una nuova mano d’aiuto a partire dal Gp di Silverstone: inizia la rivoluzione Yamaha Weekend disastroso ma al tempo stesso significativo e importante, in Austria, per la Yamaha. Dopo una qualifica da dimenticare, il project leader del team di Iwata ha chiesto pubblicamente scusa ai suoi piloti, ammettendo di stare affrontando un periodo complicato, ma di esser pronti a dare una svolta. La ...

MotoGp – Altro che divertimento! Vinales deluso : “impossibile raggiungere il mio obiettivo” : Maverick Vinales deluso e amareggiato al termine del weekend del Gp d’Austria: le parole dello spagnolo della Yamaha al Red Bull Ring Se Valentino Rossi, dopo il Gp d’Austria, andato in scena ieri pomeriggio e vinto da Jorge Lorenzo, seguito sul podio da Marquez e Dovizioso, ha ammesso di essersi divertito, seppur protagonista di un weekend deludente, non può dirsi altrettanto divertito il suo compagno di squadra Maverick ...

