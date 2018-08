Moto | Gb | Rossi secondo in prime libere

MotoGP - Libere1 Silverstone - doppietta Yamaha : c'è Vinales davanti a Rossi : Chissà, forse la strigliata di Rossi e le scuse dei vertici Yamaha hanno sortito qualche effetto. In attesa della controprova, la prima sessione di Libere della MotoGP a Silverstone, con pista tutta ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : prove libere 1. Doppietta Yamaha con Vinales davanti a Rossi - poi Dovizioso. Marquez 10° : Grande sorpresa nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2018 della MotoGP. Ci si attendeva un duello tra Marc Marquez e le Ducati, invece davanti a tutti troviamo le due Yamaha. Maverick Vinales, infatti, ha chiuso il primo turno con un ottimo 2:02.073, al termine di un filotto di giri davvero eccellente. Alle sue spalle, per confermare il positivo inizio di weekend per il team di Iwata, si è classificato Valentino ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : prove libere 1. Doppietta Yamaha con Vinales davanti a Rossi - poi Dovizioso - Marquez 10° : Grande sorpresa nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2018 della MotoGP. Ci si attendeva un duello tra Marc Marquez e le Ducati, invece davanti a tutti troviamo le due Yamaha. Maverick Vinales, infatti, ha chiuso il primo turno con un ottimo 2:02.073, al termine di un filotto di giri davvero eccellente. Alle sue spalle, per confermare il positivo inizio di weekend per il team di Iwata, si è classificato Valentino ...

MotoGP – I dubbi di Valentino Rossi : “Misano? Tanto lavoro e poche novità. Iwata? Dopo le scuse non so…” : Valentino Rossi tradisce un po’ di disappunto per il lavoro svolto a Misano e taglia corto sulal questione ‘scuse’ che la Yamaha espresso verso i piloti Dopo le qualifiche in Austria Il GP di Silverstone si avvicina e per la Yamaha i segnali non sembrano essere positivi. Mentre la Honda ha Marquez in testa al Motomondiale e la Ducati si gode il buon momento di forma di Jorge Lorenzo, per la Yamaha solo Tanto lavoro alla ...

MotoGp Silverstone - Rossi : «È un piacere guidare su questa pista» : Silverstone - Valentino Rossi è consapevole che non sarà facile centrare un buon risultato, visto il momento di forma di Marquez e della Ducati, nonostante quella inglese sia una delle sue piste ...

MotoGp – Marquez - le trattative della Honda - un ipotetico invito al Ranch di Valentino Rossi e un futuro in Yamaha : le rivelazioni dello spagnolo : Marc Marquez a 360 gradi: le parole dello spagnolo della Honda a Silverstone. Dall’arrivo di Lorenzo in Honda ad un possibile futuro in Yamaha Marc Marquez è l’attuale leader della classifica piloti di MotoGp. 59 i punti di vantaggio sul secondo classificato, Valentino Rossi: lo spagnolo della Honda sta disputando una stagione impeccabile durante la quale è riuscito ad approfittare degli errori dei suoi rivali e trarne ...

MotoGp : Rossi - mi auguro gara asciutta : ANSA, - ROMA, 23 AGO - "Sulla carta possiamo essere più forti qui a Silverstone rispetto alle ultime gare e all'Austria. L'anno scorso siamo andati bene ed è un piacere guidare su un circuito dove si ...

MotoGp - Bautista annuncia l’addio al Motomondiale : “l’anno prossimo correrò in Superbike” : Alvaro Bautista e le sue sensazioni in vista del Gp di Gran Bretagna: le parole del pilota spagnolo sul prossimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp e sul suo futuro Dopo l’incredibile vittoria di Jorge Lorenzo in Austria, il campionato mondiale di MotoGp arriva in terra inglese. Questo weekend si correrà infatti il Gp di Gran Bretagna. Sullo storico circuito di Silverstone domenica 26 agosto si terrà il dodicesimo round ...

MotoGp - Valentino Rossi scongiura la pioggia e confida in Silverstone : “qui siamo più forti” : Valentino Rossi e le sue sensazioni in vista del Gp di Gran Bretagna: le parole del Dottore sul pRossimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp Dopo l’incredibile vittoria di Jorge Lorenzo in Austria, il campionato mondiale di MotoGp arriva in terra inglese. Questo weekend si correrà infatti il Gp di Gran Bretagna. Sullo storico circuito di Silverstone domenica 26 agosto si terrà il dodicesimo round del Motomondiale, che vede ...

MotoGP - la furia di Valentino Rossi e il flop Yamaha : il Dottore poteva lottare per il Mondiale con un’altra Moto? E il futuro… : Il malumore di Valentino Rossi è ormai ai massimi livelli, il Dottore non riesce più a sopportare la condizione in cui versa la sua Yamaha, i limiti tecnici del mezzo stanno notevolmente limitando la stagione del centauro di Tavullia che attualmente si trova al secondo posto in classifica generale notevolmente distaccato da Marc Marquez. Il 39enne sta guidando una moto lontana anni luce dai vertici, con la sua proverbiale classe riesce a ...

MotoGp - Valentino Rossi contro Yamaha : attacco "al veleno" : Alta tensione prima di Silverstone: "Per me è molto importante capire se Yamaha vuole vincere, ma è anche fondamentale...

MotoGp – Valentino Rossi tra presente e futuro : la frustrazione del Dottore e il suo futuro… “triste” : Valentino Rossi sincero più che mai: il Dottore racconta il suo periodo frustrante e guarda al futuro La Yamaha sta affrontando un periodo complicato, ma dopo il Gp d’Austria il Team di Iwata è apparso ben più consapevole dei suoi problemi, dunque a Silverstone dovrebbero già vedersi i primi cambiamenti. I piloti Yamaha sono scesi in pista a Misano, domenica, per una giornata di duro lavoro in vista della gara britannica e ...

MotoGp – Valentino Rossi motivato per Silverstone : le prime parole del Dottore dopo i test di Misano : Le sensazioni di Valentino Rossi in vista del Gp di Silverstone: le parole del Dottore dopo i test di Misano, in partenza per la Gran Bretagna dopo una settimana di stop i piloti della MotoGp sono pronti per tornare in pista, a Silverstone, per il Gp di Gran Bretagna. La Yamaha non ha riposato molto nella settimana di pausa di metà agosto: domenica infatti i piloti sono scesi in pista, a Misano, per un’importante giornata di test, ...

MotoGP - Valentino Rossi : “Voglio capire se la Yamaha vuole vincere. Il fisico tiene bene” : Un Valentino Rossi tutt’altro che felice quello che si appresta ad affrontare quest’ultima parte di stagione nel motomondiale 2018. Il suo campionato iridato di MotoGP sta andando davvero dalla parte sbagliata a causa degli ormai noti problemi di elettronica che presenta la Yamaha. Il Dottore con la sua classe prova a diminuire il gap dagli avversari, ma il mezzo a disposizione non glielo concede. “Manca ancora molto alla fine ...