Morto Antonio Pennarella | l' attore napoletano aveva 58 anni

Morto Antonio Pennarella di Un Posto al Sole - cast in lutto : i funerali a Napoli sabato 25 agosto : A soli 58 anni è Morto Antonio Pennarella, volto molto noto di cinema e tv, formatosi in teatro negli anni Ottanta e oggi noto ai più per le sue partecipazioni a tante fiction Rai e Mediaset oltre che alla soap partenopea Un Posto al Sole, in cui ha vestito i panni del boss Nunzio Vintariello. L'attore, che era malato da tempo, si è spento a Napoli circondato dalla sua famiglia. I funerali si svolgeranno sabato 25 agosto alle 11 nella chiesa ...

Antonio Pennarella - Morto Nunzio di Un posto al sole/ Era malato da tempo : attore cult della scena napoletana : Antonio Pennarella, morto l'attore napoletano: era Nunzio in Un posto al sole. Volto noto delle fiction tv, è stato molto attivo anche nel cinema. Le ultime notizie: sabato i funerali. Era malato da tempo Antonio Pennarella e per questo motivo oramai la serie tv di cui era uno dei volti più celebri aveva imparato a “camminare” senza di lui, tanto che gli stessi sceneggiatori avevano messo in stand by il personaggio del boss Nunzio ...

Un posto al sole : l’attore Antonio Pennarella è Morto : morto Antonio Pennarella, Nunzio Vitiello di Un posto al sole Antonio Pennarella è morto all’età di 58 anni. Stimato attore di teatro, di cinema e volto noto del piccolo schermo, si è spento questa mattina, venedì 24 agosto, dopo aver combattuto per tanto tempo contro una brutta malattia, lasciando nel dolore i suoi cari e suoi tanti estimatori. I funerali si svolgeranno sabato 25 agosto alle 11 nella chiesa di Via Porta San Gennaro a Napoli. ...

Addio Antonio Pennarella - Morto il boss di Un posto al sole Nunzio Vintariello : “Caro Antonio, ti porteremo sempre nel cuore così, con la tua travolgente simpatia, buon viaggio”. Un semplice messaggio postato sulla pagina Facebook di Un posto al sole annuncia la morte di Antonio Pennarella, il boss Nunzio Vintariello della soap opera di Rai3. L’attore malato da tempo aveva 58 anni. I funerali sono previsti per sabato 25 agosto alle ore 11 a Napoli, nella chiesa di via porta San Gennaro. Caro Antonio, ...

