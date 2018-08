Morto Antonio Pennarella | boss di Un posto al sole Aveva 58 anni

Antonio Pennarella - Morto Nunzio di Un Posto al Sole/ L'attore napoletano dalle fiction tv al cinema : Antonio Pennarella , morto L'attore napoletano : era Nunzio in Un Posto al Sole . Volto noto delle fiction tv, è stato molto attivo anche nel cinema . Le ultime notizie: sabato i funerali(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 12:32:00 GMT)

