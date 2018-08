Morata elogia Sarri | “suo gioco esalta le mie qualità”

calcioweb.eu

: Chelsea, Morata dimentica Conte ed elogia Sarri: 'Finalmente con lui posso attaccare gli spazi' - - Dalla_SerieA : Chelsea, Morata dimentica Conte ed elogia Sarri: 'Finalmente con lui posso attaccare gli spazi' - - sscalcionapoli1 : Chelsea, Morata dimentica Conte ed elogia Sarri: “Finalmente con lui posso attaccare gli spazi”… - Iamnaples : L'attaccante spagnolo tesse le lodi di Maurizio Sarri, sottolineando le differenze che esistono tra l'ex tecnico az… -

(Di venerdì 24 agosto 2018) L’attaccante del Chelsea, Alvaro, fa una disamina del modo di giocare dei blues criticando il modo di stare in campo della squadra la scorsa stagione con Conte in panchinando invece le idee tattiche del nuovo tecnico, Maurizio. “L’anno scorso avevamo unsubito finalizzato all’azione offensiva, dovevo difendere palla e giocare molte palle alte il ché non è propriamente la mia qualità migliore”, spiega a Chelsea TV lo spagnolo. L’ex madridista, alla sua seconda marcatura dopo due giornate di Premier la scorsa settimana contro l’Arsenal, passa poi adre il nuovo corso di. “Ora posso sfruttare gli spazi, giocare di prima ed essere più dentro l’area avversaria. Il tecnico ci fa lavorare sempre con la palla e quando lo fai crei più occasioni per gli attaccanti”. (AdnKronos)L'articolo...