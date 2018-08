Montagna | CAI | 36 iniziative per la Settimana Nazionale dell’Escursionismo

meteoweb.eu

(Di venerdì 24 agosto 2018) Trentasei escursioni spalmate in sette giorni lungo i sentieri del Carega, del Pasubio, del Monte Grappa e dell’Altopiano dei Sette Comuni, alle quali parteciperanno oltre 900 appassionati provenienti da tutta Italia. Questi i numeri della 20ªdell’Escursionismo del Club alpino italiano che, per ricordare il centesimo anniversario della fine della Grande Guerra, si svolgerà dal primo al 9 settembre su Prealpi Vicentine e Piccole Dolomiti: luoghi ancor oggi fortemente contrassegnati da molteplici testimonianze storiche di trincee e di battaglie, che si mescolano alle bellezze naturalistiche e documentano un evento che ha segnato in maniera irreversibile il territorio. Oltre alla, è in programma l’11° Radunodi Cicloescursionismo (6-9 settembre), che prevede tre escursioni in mountain bike giornaliere (giro del Monte Verena, ...