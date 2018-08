Miss e Mister Europa in tour a Ragusa | ecco i vincitori

Malaysia Airlines Mh370 - volo scomparso : mistero 4 anni dopo/ I dubbi sul pilota - ma "non fu Missione suicida" : volo scomparso Malaysia Airlines Mh370: un rapporto di oltre 500 pagine smentisce l'ipotesi più quotata, quella del suicidio del pilota e apre al dirottamento. Ma non ci sono prove...(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 08:37:00 GMT)

Via D'Amelio - Fiammetta Borsellino in ComMissione Antimafia : 'Basta ai misteri di Stato' : Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato Paolo Borsellino assassinato nel 1992 in via D'Amelio sarà ascoltata oggi, mercoledì 18 luglio, dalla Commissione regionale Antimafia siciliana. Un giorno non occasionale, in quanto siamo alla vigilia dell'anniversario della strage in cui vennero uccisi il giudice Borsellino e gli agenti della scorta. "Sono presenti i motivi della delibera dell'udienza Borsellino quater che ci riferiscono come attorno ...

EMissioni misteriose di gas CFC - ONG : vengono dalla Cina : Le Emissioni di gas CFC-11 (vietato perché produce il buco nell’ozono), di origine sconosciuta, rilevate a maggio dalla Noaa, l’agenzia statunitense per la meteorologia, proverrebbero da 18 aziende in Cina: lo sostiene un’indagine della ong Environmental Investigation Agency. “Abbiamo ottenuto prove da 18 differenti società in 10 province cinesi che confermano il loro uso di CFC-11 come agente schiumogeno nella produzione ...

Enna – La Scala della Moda : Martina Ferrante è Miss Moda Sicilia - Piero Facendola Mister Moda Sicilia : Ieri la finalissima in Piazza Umberto I con madrina Mercedesz Henger Straordinaria serata di Moda e spettacolo ieri sera in Piazza Umberto I° ad Enna in occasione della finalissima de "La Scala della ...

ROCCO COMMissO : “RILANCIO MILAN E CALCIO ITALIANO”/ Ultime notizie : mistero su trattativa Elliott-Yonghong Li : MILAN al fondo Elliot, COMMISSO torna in pole: avviate le procedure di escussione del pegno. Il candidato principale a rilevare il club è l'italo-americano. Li spera solo fino a lunedì(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 14:32:00 GMT)

Eletti a Ragusa Miss e Mister Savini 2018 : Miss, Mister e Mascotte 2018 hanno un nome. Domenica sera a Ragusa la consegna delle fasce per premiare i più bravi e i più belli

Milan - mister Li interrompe la trattativa con ComMisso : La trattativa tra Rocco Commisso e Yonghong Li si sono interrotte. Secondo le prime indiscrezioni, dietro allo stop, che sarebbe stato dato dal proprietario del Milan, ci sarebbe la volontà, non confermata, di mister Li di restituire entro il 6 luglio i 32 milioni che Elliott, ad inizio settimana, ha versato nei conti della controllante del Milan, ...

Milan : Yonghong Li - il mistero dei 32 milioni e l'ultimatum di ComMisso : La proprietà cinese fa saltare la trattativa per la cessione e rilancia. La Uefa ha perso la pazienza e anche il ricorso al Tas potrebbe essere infruttuoso. Chi sta giocando con il futuro del Milan?

Milan - stangata Uefa con calma. ComMisso dà 48 ore a Mister Li : Uefa: brava (forse) ma (sicuramente) lenta. E qui le spiegazioni sul ritardo accumulato da Nyon nel licenziare il verdetto sul Milan si moltiplicano rincorrendo ipotesi fantasiose. L'atteso dispositivo è diventato una sorta di parto complicato perché, questa la tesi proveniente dalla Svizzera, la motivazione della stangata perché di stangata si tratterà - dev'essere puntigliosa e spazzare via ogni sospetto di pregiudizio politico nei confronti ...

Chi è Rocco ComMisso? Il “Mister X” da 4 - 5 miliardi di dollari - pronto ad acquistare il Milan : Chi è Rocco Commisso? Il fondatore della Mediacom Communications si è dichiarato interessato al Milan, con l’appoggio di Goldman Sachs Chi è Rocco Commisso? Si tratta del secondo “Mister X” che sembra voler contendere la proprietà del Milan a Thomas Ricketts. Date le difficoltà palesate chiaramente da Yonghong Li, il club rossonero sta cercando un socio per rifocillare le casse. I due magnati sopracitati però, difficilmente si ...

