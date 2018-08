Ministero dello Sviluppo cerebrale

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 luglio : Il primo cittadino di Taranto e gli amministratori locali della zona non parteciperanno all’incontro di oggi al Ministero dello Sviluppo con AcelorMittal : “Troppi i 62 invitati - rischio passerella” : Contraddizioni Ecco la Nuova Turchia tra regime e modernità Viaggio nella grande città al confine tra autoritarismo e progresso. Qui c’è il 63% dei rifugiati siriani: più di quanti ce ne sono nell’intero territorio Ue di Francesca Borri Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Accanimento. “Berlusconi vara l’Altra Italia” (il Giornale, 27.7). Questa l’ha già distrutta. L’allievo di Riotta. “Un pensiero per Indro ...

Luigi Di Maio ha deciso di assumere duecento persone al Ministero dello Sviluppo economico : il 10 per cento sarà assunto come dirigente : Il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha deciso di assumere al ministero dello Sviluppo economico 200 persone, di cui il 10 per cento con la qualifica di dirigenti. Di Maio, che è contemporaneamente ministro del Lavoro The post Luigi Di Maio ha deciso di assumere duecento persone al ministero dello Sviluppo economico: il 10 per cento sarà assunto come dirigente appeared first on Il Post.