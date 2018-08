Milano Vacanze-studio 2018 | 250 studenti milanesi partecipano ai soggiorni all’estero

Elisa Isoardi e Matteo Salvini : vacanze bollenti a Milano Marittima : Elisa Isoardi e Matteo Salvini in vacanza Tempo di vacanze anche per il vice premier Matteo Salvini. Il leader della Lega Nord è stato paparazzato a Milano Marittima in compagnia della fidanzata Elisa Isoardi. I due sono stati beccati dai paparazzi di Chi in atteggiamenti passionali e intimi, prova che la storia d’amore procede a […] L'articolo Elisa Isoardi e Matteo Salvini: vacanze bollenti a Milano Marittima proviene da Gossip e ...

Musica e balli in Piazza del cannone con Vacanze a Milano : Musica, balli, tornei di carte, cabaret. Sono alcuni degli ingredienti dell’estate in Piazza del cannone dove, come ogni anno, è

Vacanze a Milano - crescono i turisti : quasi 5 milioni - il 7% in più rispetto al primo semestre del 2017 : ... con particolare attenzione agli anziani, vedrà come in passato il suo fulcro nella maxi-sala da ballo , 450 metri quadrati circa, allestita in piazza del Cannone dove si alterneranno spettacoli di ...

Milano - balli e animazione in piazza : torna "Vacanze in città" : In particolare sarà allestita una grande pista da ballo con una programmazione che vedrà alternarsi spettacoli, animazione e intrattenimento a momenti di socialità con giochi da tavolo e musica. "Le ...