Milano | F1 sbarca in Darsena | festival al via dal 29 agosto al 1 settembre 2

Milano : F1 sbarca in Darsena - festival al via dal 29 agosto al 1 settembre : Milano, 24 ago. (AdnKronos) - La Formula1 sbarca in Darsena, a Milano. Per la prima volta in assoluto, il circus sarà protagonista nel cuore di Milano con il 'Formula1 Milan festival', quattro giorni di eventi, musica e spettacoli che animeranno l'area della Darsena, in concomitanza con il Gran Prem

Mattia Caldara è sbarcato a Milano : visite mediche per il difensore [FOTO] : Mattia Caldara è sbarcato a Milano. Il difensore è arrivato da poco all’aeroporto di Malpensa con un volo proveniente da Atlanta. Il neo acquisto del Milan ora si recherà alla clinica La Madonnina per le visite mediche. (Spr/AdnKronos) “Ho già parlato con Gattuso e gli ex compagni dell’Atalanta. Sono contento” le prime parole di #Caldara nuovo giocatore del Milan pic.twitter.com/BUC0EaXdK0 — Tutti Convocati ...

Inter - il futuro di Vidal lo svela il figlio : “ecco dove andrà” - intanto Vrsaljko sbarca a Milano : Arturo Vidal in procinto di lasciare il Bayern Monaco, il futuro del calciatore cileno lo ha svelato il figlio Alonsito: tutti i dettagli “Tanti mi chiedono dove andrà a giocare mio papà. Posso dire che ci sono due opzioni: il Barcellona e l’Inter”. Sono le parole del figlio di Arturo Vidal, Alonsito, il quale su Youtube ha parlato della prossima destinazione del padre. Dunque affare avviato con l’Inter, ma occhio ...

La Formula 1 sbarca a Milano con un grande festival : Le monoposto più acclamate del pianeta arrivano nel cuore di Milano. Dal 29 agosto al 1° settembre, in concomitanza con il Gran Premio d’Italia in scena a Monza, si svolgerà infatti la prima edizione del Formula 1 Milan festival, che animerà la zona dei navigli con tre giornate all’insegna della velocità. Un evento che negli scorsi anni ha già conquistato città come Londra, Shanghai e Marsiglia, e che ora intende aprire anche agli ...

Miss Italia con Francesco Facchinetti : la finale sbarca a Milano : Francesco Facchinetti: la finale di Miss Italia in diretta da Milano Domenica 16 settembre andrà in onda in prima serata su La7 la finale di Miss Italia, lo storico concorso di bellezza condotto da Francesco Facchinetti. Per la prima volta nella storia la più bella del Paese verrà eletta a Milano. La patron Patrizia Mirigliani ha comunicato che saranno 30 le ragazze che si contenderanno il titolo nel capoluogo meneghino per succedere ad Alice ...

«Miss Italia 2018» sbarca a Milano : La finale è fissata per domenica 16 settembre, data in cui verrà eletta la più bella d’Italia. Non più a Jesolo bensì a Milano, in uno show che sarà trasmesso da La7 e girato negli studi televisivi di Infront Italy, società di sport marketing che da quest’anno ne gestirà la produzione. Parola di Patrizia Mirigliani che, dopo anni di tradizione, decide di dare a Miss Italia una marcia in più, di ...

Eminem sbarca per la prima volta a Milano e stasera farà scatenare il parco di Experience : In 80mila per Eminem. Tutto esaurito per assistere alla prima volta in concerto a Milano e in Italia del 45enne di Detroit Marshall Mathers, più noto come Eminem, controversa star del rap più cattivo in circolazione, di scena stasera sul mega-palco allestito dove tre anni fa di questi tempi campeggiava il padiglione del Giappone di Expo e dopo solo poche settimane i rocker di Seattle Pearl Jam hanno raccolto circa 60mila persone.L'hip-hop, ...

Il torneo Red Bull Kumite di Street Fighter V Arcade Edition sbarca a luglio a Milano : Il 7 luglio 2018 nella sede del MOBA di Milano si terrà la tappa italiana del Red Bull Kumite Qualifier Italy, un torneo eSport che incoronerà il re italiano di Street Fighter V Arcade Edition.Saranno 8 giocatori "Vip" invitati da Red Bull più altri 24 liberamente iscritti sul sito ufficiale della manifestazione si giocheranno il titolo in un intenso torneo a doppia eliminazione da 32 giocatori presso il MOBA. Al campione, Red Bull metterà ...

Eminem è sbarcato in Europa con il suo nuovo tour. Ecco cosa aspettarsi dal concerto di Milano : Can't wait! The post Eminem è sbarcato in Europa con il suo nuovo tour. Ecco cosa aspettarsi dal concerto di Milano appeared first on News Mtv Italia.

Inter - Nainggolan sbarca a Milano. E i tifosi sono già in delirio : Cappellino e pantaloncini neri, maglia bianca e un sorriso grande così. A Milano è finita l'attesa per l'arrivo di Radja Nainggolan, che alle ore 20.45, in arrivo da Roma, ha raggiunto con la propria ...

Five Guys sbarca in Italia - il primo fast food è in corso Vittorio Emanuele a Milano : Grande attesa, secondo alcuni sui social: "Gli hamburger più buoni del mondo". Loro si vantano così: "Solo carne fresca"