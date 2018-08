Milano | dal Comune 1 mln per aggiornamento professionale disoccupati 2

Milano : dal Comune 1 mln per aggiornamento professionale disoccupati : Milano, 24 ago. (AdnKronos) - Un milione di euro l'aggiornamento professionale dei disoccupati in situazioni di difficoltà. E' l'iniziativa messa in campo dal Comune di Milano per migliorare le competenze lavorative e professionali di chi si trova in condizioni di disagio e marginalità, in particola

L'innovativo Parco della scienza di Milano sarà progettato dallo studio Carlo Ratti Associati : ... ha presentato lo scorso novembre insieme al gruppo leader nel settore delle infrastrutture, LendLease, la proposta di Masterplan del Parco della scienza, del sapere e dell'innovazione. Si tratta di ...

Belen Rodriguez condannata per diffamazione dal Tribunale di Milano : ecco cosa è successo : Belen Rodriguez condannata dal Tribunale di Milano per diffamazione. Vediamo cosa è successo nel dettaglio e cerchiamo di capire la faccenda. Che la bella showgirl argentina non abbia un bel feeling con la stampa è risaputo, ma in queste ore arriva la notizia che è stata condannata per diffamazione per quanto accaduto con il giornalista Riccardo Signoretti, direttore, tra l’altro, del settimanale Nuovo. Belen Rodriguez condannata per ...

Nidi e materne Milano : dal Comune 600 mail alle famiglie non in regola con i vaccini : Ultimi giorni per mettersi in regola con gli adempimenti previsti dalla legge sull’obbligo vaccinale. Milano si prepara all’avvio di un nuovo anno scolastico. La prima data cruciale è mercoledì 5 settembre, giorno in cui riapriranno le porte asili nido e scuole dell’infanzia comunali. Poi toccherà alle scuole primarie e secondarie, in cui le attività riprenderanno il 12 settembre. Nella metropoli, dopo l’ultima scadenza ...

Gruppo FS nodo Genova - riapertura anticipata linea per Milano via Mignanego dal 27 agosto : Teleborsa, - Dopo l'interruzione per il crollo del viadotto Morandi, riprende in anticipo sulle previsioni da lunedì 27 agosto il collegamento ferroviario Genova-Milano via Mignanego. Rete Ferroviaria ...

Università italiane finanziate dall'Ue per la ricerca - su tutte c'è il Politecnico di Milano : Il piano settennale di Horizon ha finanziato con oltre 740 milioni i progetti dei nostri atenei. Il 12 per cento è andato alla struttura lombarda, alcune città non figurano

Milano - si chiama Leopardi e ruba libri di poesie : bloccato dalla vigilanza : Ladro di libri a Milano, con tanto di cognome illustre. Chissà cosa avrebbe pensato Giacomo Leopardi di fronte al caso di un uomo che, ieri, ha tentato di portarsi via decine di volumi di poesie da ...

Borse ancora frenate dalla crisi turca. Banche pesanti a Milano : A pesare sull'azionario è anche l'allargamento dello spread BTP-Bund in direzione die 275 punti base, complici anche le incertezze sulle prossime mosse della politica. Il sottosegretario alla ...

Milano - migrante ferito muore in ospedale - in corso indagini : Un uomo di origine nordafricana di circa 40 anni, che non aveva con sé documenti, è stato trovato agonizzante a causa di una ferita lacero-contusa alla testa in via Martiri del lavoro a Pioltello, nel ...

Guendalina Canessa e Pietro Aradori sono tornati insieme? /Avvistati a Milano : Parpiglia racconta che… : Guendalina Canessa e Pietro Aradori sono tornati insieme? Avvistati a Milano dopo una piccola "sbandata" di lei in vacanza ad Ibiza: Gabriele Parpiglia racconta che...(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 18:47:00 GMT)

Milano - morto il ciclista travolto dal pirata della strada : continua la caccia all'uomo : Le ricerche del responsabile, che non si è fermato per soccorrere la vittima, sembrano essere vicine alla conclusione

Milano. Simona Dall’Acqua ha cercato di salvare i figli : Simona Dall’Acqua ha provato a salvare i figli inseguendoli lungo i binari ma non ce l’ha fatta. E’ la madre

Milano. Morti a Brancaleone Lorenzo e Giulia Pipolo - grave Simona Dall’Acqua : Milano e Brancaleone sono sotto choc. Due bambini sono Morti dopo essere stati investiti da un treno mentre stavano attraversando i binari insieme alla madre a Brancaleone (Reggio Calabria).Simona Dall’Acqua, 49 anni, è rimasta ferita in modo grave ed è ricoverata in coma all’ospedale di Reggio Calabria. L’incidente ferroviario è avvenuto mercoledì pomeriggio poco dopo le 15.--Lorenzo e Giulia Pipolo, residenti a Milano, avevano rispettivamente ...