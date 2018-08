Milan | Romagnoli capitano coraggioso grazie aBonucci!

Milan - Romagnoli : 'Spero di onorare la fascia da capitano. Su Leonardo e Maldini...' : SU HIGUAIN - 'Credo che Higuain sia tra i più forti attaccanti al mondo. Ha segnato tanto ovunque abbia giocato. Spero che continui anche qui a segnare e a farci vincere le partite'. SULLE COSE DA ...

Clamoroso Milan - ‘contatto’ Romagnoli-Milinkovic-Savic : tifosi rossoneri in delirio - pronto l’assalto decisivo [VIDEO e DETTAGLI] : Il Milan è stato protagonista fino al momento di una campagna acquisti veramente importante, i dirigenti rossoneri sono al lavoro per completare la squadra da consegnare al tecnico Gennaro Gattuso, fino al momento mosse molto importanti ma si spera di chiudere con la ciliegina sulla torta: Milinkovic-Savic. Il serbo è in grado di portare il Milan al definitivo salto di qualità, un top player per il centrocampo dopo gli arrivi di Higuain e ...

Milinkovic-Savic e Romagnoli fanno impazzire i tifosi del Milan : prima il “like” galeotto - poi il viaggio a Palmarola : Milinkovic-Savic e Romagnoli sono in vacanza nelle Isole Ponziane, più precisamente in quel di Palmarola Milinkovic-Savic e Romagnoli sono entrambi in vacanza a Palmarola in questo lunedì di riposo prima di una serratissima settimana che porterà alla prima di campionato, ma anche alla chiusura del calciomercato estivo. Si fa un gran parlare in casa Milan del possibile assalto a Milinkovic-Savic, con la Lazio che chiede 120 milioni e ...

Milan - Romagnoli nuovo capitano : Locatelli va al Sassuolo : Milan, Romagnoli- Alessio Romagnoli sarà il nuovo capitano del Milan in vista della prossima stagione. Gattuso ha scelto il difensore come nuovo leader dopo l’addio di Bonucci. Romagnoli è stato preferito a Bonaventura, il quale svolgerà le veci di vicecapitano. Locatelli AL Sassuolo Accordo praticamente raggiunto tra il Milan e il Sassuolo per il passaggio […] L'articolo Milan, Romagnoli nuovo capitano: Locatelli va al Sassuolo ...

Caldara sbarca a Malpensa - le prime parole da giocatore del Milan : “fare coppia con Romagnoli? Dico che…” : Mattia Caldara sbarca a Malpensa e risponde alle prime domande dei media da giocatore del Milan: il difensore ha già parlato con Gattuso e non vede l’ora di far coppia con Romagnoli Ieri pomeriggio l’affare si è sbloccato definitivamente: Gonzalo Higuain e Mattia Caldara sono due nuovi giocatori del Milan. Se del primo si è fatto un gran parlare, il giovane difensore è arrivato quasi in sordina, pur rappresentando un acquisto ...

Calciomercato Milan - Romagnoli resta? : ... Mourinho ha spostato le sue attenzioni dall'altra parte di Milano: l'allenatore portoghese vuole Alessio Romagnoli e il Manchester United, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, avrebbe ...