Milan | Gattuso sceglie Borini | il jolly che proprio Ancelotti voleva al Napoli

Scudetto - Higuain e quella strana ‘richiesta culinaria’ di Ancelotti : Gattuso risponde a 360° alla vigilia di Napoli-Milan : Fra argomenti seri, come Scudetto e il ruolo di Higuain, e un po’ di ironia sul rapporto e le telefonate con Ancelotti, Gattuso risponde alle domande dei media nella conferenza stampa della vigilia di Napoli-Milan alla vigilia di della super sfida fra Napoli e Milan, l’allenatore rossoner Gennaro Gattuso si è presentato in conferenza stampa per rispondere alla domande dei media. Per il Milan sarà la prima sfida della stagione, ...

Serie A - Gattuso : 'L'obiettivo del Milan è il quarto posto' : Sia chiaro, lui è tra i primi 10 al mondo ma noi dobbiamo giocare da squadra e metterlo nelle condizioni di fare tanti gol. A Napoli serviranno coraggio e personalità " - Squad announcement! These ...

Milan : Gattuso - lontani da scudetto : Sono l'uomo più felice al mondo, alleno una grande squadra, sono in una grande società. Mi fate ridere quando dite che sento la pressione, senza non rendo al massimo''.

Milan : Gattuso - lontani da scudetto : Sono l'uomo più felice al mondo, alleno una grande squadra, sono in una grande società. Mi fate ridere quando dite che sento la pressione, senza non rendo al massimo''.

Milan - Gattuso "Obiettivo quarto posto”/ In vista del Napoli “Higuain? Solo con lui non si vince" : Milan, Gattuso "Obiettivo quarto posto”. In vista del Napoli “Higuain? Solo con lui non si vince". Il tecnico rossonero in conferenza stampa in vista della partita di domani sera(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 15:56:00 GMT)

Milan - Gattuso si sbilancia : importanti indicazioni di formazione : Si avvicina l’esordio in campionato del Milan, la squadra di Gattuso in campo sul difficile campo del Napoli, conferenza stampa della vigilia per l’allenatore rossonero: “Ancelotti? E’ rimasto un grandissimo rapporto, lui resta il maestro. Devo ancora mangiarne di pasta asciutta, ma andremo a Napoli per fare bella figura sperando di portare punti a casa. Di lui mi ha sempre sorpreso la sua semplicità a fine ...

Milan - Gattuso : "Obiettivo quarto posto. Higuain? Solo con lui non si vince" : Domani sera al San Paolo debutterà in campionato il primo undici rossonero della gestione Elliott. Gattuso nella consueta conferenza stampa della vigilia ha riconosciuto l'importanza del momento che ...

Napoli-Milan - Gattuso : 'Ancelotti più di un allenatore. Donnarumma? Può diventare il più forte al mondo' : LIVE 15:11 24 ago Un giudizio su Castillejo? E' un giocatore con una gamba veloce, frizzantina. Viene da un calcio totalmente diverso dal nostro, ma ti riesce a dare un'alternativa diversa rispetto ...

Ancelotti : 'Gattuso ha passione - il Milan gioca a sua immagine' : Carlo Ancelotti ritrova Gennaro Gattuso , suo ex calciatore ai tempi del Milan e uno dei leader assoluti di quella formazione che lo scorso decennio ha dominato in Italia e nel mondo. Napoli-Milan ...

Napoli-Milan - Ancelotti e Gattuso con pochi ballottaggi : La Gazzetta dello Sport riporta le probabili formazioni di Napoli-Milan , anticipo di domani sera allo stadio San Paolo. Classico 4-3-3 per Carlo Ancelotti , che sembra non intenzionato a cambiare niente rispetto al ...

Napoli-Milan - probabili formazioni : solo conferme per Ancelotti - forte dubbio per Gattuso : Tutto è pronto per l’esordio dei rossoneri nella Serie A 2018-19. Dopo il rinvio della partita contro il Genoa (a seguito della tragedia che ha coinvolto il capoluogo ligure con il crollo del ponte Morandi), il Milan debutterà al San Paolo contro il Napoli allenato da Carlo Ancelotti. Il match tra le due squadre sarà uno dei due anticipi della seconda giornata e si giocherà sabato 25 agosto alle ore 20.30. Probabile formazione Napoli: ...

Milan - Abbiati : «Deciderò a settembre se tornare. Gattuso? Un grande» : L'ex portiere del Milan, Christian Abbiati, durante un'intervista a RMC Sport, non ha escluso un suo possibile ritorno al club rossonero.

Milan da scudetto?/ Arrigo Sacchi : "Se Gattuso fa il salto di qualità ci sono anche i rossoneri!" : Arrigo Sacchi, grande ex rossonero, ha parlato delle possibilità di scudetto del nuovo Milan e ha affermato che la crescita di Gennaro Gattuso potrebbe portare ad una grande sorpresa(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 12:00:00 GMT)

Bacca - parole dolci per il Milan e per Gattuso : Il rapporto tra il Milan e Carlos Bacca si è definitivamente interrotto al termine di questa sessione di calciomercato, ma la stima dell’attaccante colombiano nei confronti del club rossonero sembra essere rimasta immutata. Nel corso della sua conferenza stampa di presentazione al Villarreal, El Peluca ha voluto spendere delle belle parole nei confronti della sua ex società e di Rino Gattuso. Bacca: “Gattuso e Leonardo volevano che ...