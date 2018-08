Milan | contro il Napoli Gattuso senza Montolivo e Zapata

Napoli - Ancelotti : "Contro il Milan partita speciale. Via lo scetticismo" : Alla vigilia del debutto casalingo dei suoi, il tecnico azzurro ha non pochi dubbi di formazione, specialmente tra i pali: ''Karnezis e Ospina hanno le stesse chance di giocare''

Napoli - De Laurentiis non sarà al San Paolo contro il Milan : Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport Aurelio De Laurentiis , presidente del Napoli , non sarà presente domani al San Paolo nell'esordio casalingo degli azzurri in campionato contro il Milan .

Che emozione contro Ancelotti! Le cronache del Milan? E' un arrivederci : Ho risposto alle domanda che più mi hanno rivolto in queste settimane: 'Dove sentiremo e vedremo la tua telecronaca del Milan?' Dopo la chiusura di Premium Sport, che non ha acquisito i diritti della ...

Napoli-Milan - provocazione ultrà : de Magistris in curva contro ADL : «In occasione dell'incontro di calcio Napoli-Milan, saremo lieti di ospitare nel nostro amato settore il primo cittadino Luigi de Magistris». Questo il contenuto del volantino fatto...

Carlo Ancelotti cerca la consacrazione contro il 'suo' Milan : Anche se si è messo a dieta ed è diventato un figurino, a Carlo Ancelotti piacciono i sapori forti. E il caso, sotto forma di calendario calcistico, lo accontenta mettendogli di fronte già alla ...

Napoli - Ancelotti pensa a Maksimovic per la sfida contro il Milan : Nikola Maksimovic può insidiare Raul Albiol per un posto da titolare nella gara contro il Milan. Secondo quanto riportato da Sky Sport , Carlo Ancelotti sta valutando l'idea di schierare titolare l'ex Torino. Per la porta Karnezis resta favorito ma Ospina sembra convincere dopo le prime sedute di allenamento.

Milan - le mosse di Gattuso contro il Napoli : sciolti gli ultimi dubbi : Si avvicina sempre di più l’esordio nel Milan nella gara di campionato, partita difficilissima per i rossoneri contro il Napoli di Carlo Ancelotti, reduce dal blitz sul campo della Lazio. Idee chiare per l’allenatore rossonero che ha sciolto l’ultimo dubbio, al centro della difesa con Romagnoli ci sarà Musacchio, solo panchina per l’ex Juventus Caldara. Decisione importante anche tra i pali, ci sarà Donnarumma e non ...

Milan - il ritorno di Galli è più lontano : 'Settimana prossima incontro il Bari' : Filippo Galli , ex giocatore del Milan , nonché ex dirigente dei rossoneri, parla a RMC Sport del prossimo impegno degli uomini di Gattuso a Napoli: 'E' presto per dire chi ha più da perdere tra Napoli e Milan. Probabilmente i partenopei, dovendo continuare il trend positivo e giocando ...