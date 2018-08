: I #migranti a #Trieste dormono sotto l'ufficio di @M_Fedriga. Mai successo prima. Nessuno della @LegaSalvini se ne… - serracchiani : I #migranti a #Trieste dormono sotto l'ufficio di @M_Fedriga. Mai successo prima. Nessuno della @LegaSalvini se ne… - SkyTG24 : Migranti, Fedriga: sgomberi e Forestale al confine con la Slovenia - Agenzia_Ansa : #Migranti, #Fedriga: sgomberi immediati a Trieste -

Il presidente del Friuli Venezia Giulia assicura il suo impegno sui. "Dalla prossima settimana la Regione metterà a disposizione il Corpo Forestale del FvG per attività di supporto ai controlli lungo la fascia confinaria tra FVG e Slovenia". Non solo.sottolineando "il tempestivo" intervento del Viminale, aggiunge che "le autorità preposte provvederanno ad allontanare datutti iirregolari" protagonisti di "bivacchi non autorizzati sulle rive cittadine".E annuncia l'allontamento di 80 persone.(Di venerdì 24 agosto 2018)