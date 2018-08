Migranti | torna l' asse Salvini-Di Maio | e Mattarella chiama Conte

Salvini-Saviano - scontro sui Migranti. Il ministro : 'Tornano le sue fesserie' : 'Ha giurato sulla Costituzione e se viola in maniera palese come sta facendo con la nave Diciotti, non è più politica ma eversione. E per quella c'è il carcere', aggiunge Saviano. La nave Diciotti è ...

NAVE DICIOTTI - 177 Migranti/ Ultime notizie - Salvini contro Saviano : "Estate finisce e tornano le sue fesserie" : NAVE DICIOTTI a Catania: Toninielli, "oggi forse soluzione per 177 MIGRANTI a bordo". Viminale smentisce, Salvini “serve risposta Ue": Saviano, "sono ostaggi dello Stato"(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 12:18:00 GMT)

"Tornate da dove siete venuti" : il reality show sui Migranti fa già discutere : Il reality show andrà in onda in autunno sulla Tvn, emittente privata indipendente e una delle poche voci critiche nei...

"Torna da dove sei venuto" - il nuovo reality polacco sui Migranti che fa discutere : Campi profughi, trattative con i trafficanti, paura. Questi gli ingredienti principali di un reality show che andrà in onda in autunno in Polonia. A presentare il controverso reality - dal titolo "Torna da dove sei venuto" è Tvn, la più importante emittente privata polacca e una delle poche rimaste ancora indipendenti dal governo di ultradestra che, come in Ungheria, controlla buona parte dei media radiotelevisivi del Paese. I sei "rifugiati" ...

Migranti nave Diciotti : Salvini "aiuti Ue o tornano in Libia"/ Ultime notizie - opposizioni "ricatto criminale" : nave Diciotti, trattativa Italia-Unione Europea per sbarco 177 Migranti. Ultime notizie Lampedusa, Salvini 'aiuti Ue o li rimandiamo in Libia'.

“Tornate da dove siete venuti” - sei polacchi nei panni dei Migranti per un reality show : “Wracajcie, skad przyszliscie“, che tradotto dal polacco significa: “Tornate da dove siete venuti”. Non è lo slogan di una campagna politica di estrema destra, ma il titolo di un reality show che verrà trasmesso da novembre in Polonia sull’emittente privata Tvn. I partecipanti, riferisce La Stampa, saranno divisi in due squadre e per quasi un mese dovranno vivere come se fossero dei migranti della rotta balcanica. ...

Palermo - quattro Migranti minorenni aggrediti mentre aspettavano il pulmino per tornare al centro di accoglienza : “Negri di merda, vi ammazziamo”: nella serata di ferragosto nuovo caso di violenza a sfondo razziale. Questa volta è accaduto a Trappeto, nel palermitano, vittime 4 ragazzi minorenni ospiti di un centro d’accoglienza. Un episodio che va a sommarsi agli oltre 50 casi contati in Sicilia negli ultimi due mesi. I giovani avevano trascorso la giornata nella spiaggia di Ciammarita (Palermo) assieme a una operatrice del centro per festeggiare il ...

Migranti - l'Aquarius torna in mare e denuncia : le navi non prestano più soccorsi : tornata a navigare nel Mediterraneo, la nave di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere salva 141 profughi ma non ha un porto sicuro do attraccare -

Scontro tra tir e pulmino nel foggiano - morti 12 braccianti tutti Migranti che tornavano dai campi : Sabato, in un incidente simile, avevano perso la vita in quattro. Previsto per oggi l'arrivo del premier Conte e di Calvini che annuncia controlli a tappeto contro il caporalato -

