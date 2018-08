MIGRANTI | SPAGNA RIMANDA IN MAROCCO I 116 ENTRATI A CEUTA Ultime notizie | El Pais

La Spagna rimanda in Marocco 116 MIGRANTI entrati illegalmente : La Spagna ha rimandato in Marocco le 116 persone che ieri sono entrate nel paese illegalmente attraversando il confine tra l'enclave di Ceuta e il paese africano. Lo afferma El Pais facendo riferimento alle informazioni fornite dalla polizia. L'operazione è stata condotta sulla base di un'intesa che Spagna e Marocco hanno siglato nel 1992. L'accordo prevede che il Marocco riammetta nel proprio territorio, su espressa richiesta spagnola, ...

La Spagna "rossa" spara sui MIGRANTI a Ceuta : Non sono ancora le 9 di mercoledì mattina, quando nella zona nord del confine marocchino, blindatissimo, che divide l'Europa dall'Africa, si materializzano circa 200 migranti provenienti dalla zona più povera del continente, quella subsahariana. L'obiettivo è di scalare, sfondare, penetrare i sedici metri di filo spinato delle barricate che proteggono per un perimetro di 8 chilometri Ceuta. Per questa ondata di disperati, oltrepassare il muro ...

Spagna - MIGRANTI abbattono la barriera al confine con il Marocco : I migranti hanno lanciato calce viva e acido per batterie: sette agenti di polizia sono stati feriti lievemente. Dal 2018 la...

Ceuta - nuovo assalto MIGRANTI al confine : 100 entrano in Spagna/ Ultime notizie : scontri con agenti e feriti : Ceuta, nuovo assalto migranti al confine: oltre 100 entrano in Spagna. scontri con la polizia spagnola e feriti. Lo scorso luglio furono 600 a superare la barriera.(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 15:19:00 GMT)

Spagna - assalto di MIGRANTI a Ceuta : oltre 100 scavalcano il muro : oltre cento migranti hanno dato l'assalto, in Marocco, alla barriera che separa l'enclave spagnola di Ceuta, riuscendo a superare la recinzione alta sette metri e a raggiungere il territorio iberico. ...

MIGRANTI - la Diciotti nel limbo. Aiuto solo da Francia e Spagna : La nave della Guardia costiera «Ubaldo Diciotti» si è spostata, non è più al largo di Lampedusa bensì ormeggiata nel porto di Catania, ma la situazione non muta. I 177 Migranti restano a bordo. Il ministro Matteo Salvini non dà il permesso allo sbarco, perchè lo subordina a una condivisione dell’accoglienza in sede europea. Condivisione che non ...