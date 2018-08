Migranti | sit-in Legambiente Sicilia domani a Catania | liberare ostaggi

Diciotti - i Migranti in sciopero della fame : sospese visite a bordo : I migranti a bordo della nave Diciotti, ancorata nel porto di Catania ma dalla quale sono sbarcati solo i minori, hanno iniziato lo sciopero della fame. LEGGI ANCHE Nave Diciotti, il governo sfida la ...

Nave Diciotti - non si sblocca ancora la situazione dei Migranti : Catania, 24 ago., askanews, - Non si sblocca ancora la situazione della Nave Diciotti, da lunedì sera ormeggiata al porto di Catania con a bordo 150 migranti. La speranza di oggi è che dal vertice ...

Claudio Fava a bordo della nave Diciotti in visita ai Migranti : Catania, askanews, - Il presidente della commissione regionale siciliana antimafia, Claudio Fava è salito a bordo della nave della Guardia costiera Diciotti ormeggiata da quattro giorni al molo di ...

Migranti - pm dopo visita sulla Diciotti : minori vanno fatti sbarcare : "In base alle convenzioni internazionali e alla legge italiana, i 29 minori non accompagnati hanno il diritto di sbarcare". Lo ha detto il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, salito a bordo ...

Migranti bloccati sulla Diciotti a Catania : stop di Salvini/ Pm Agrigento sulla nave : no visita a senatore Pd : nave Diciotti a Catania: Salvini blocca Toninielli, "no soluzione per 177 Migranti a bordo, serve risposta Ue": Saviano, "sono ostaggi dello Stato". Pm Agrigento a bordo(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 18:35:00 GMT)

Migranti - dal 2016 oltre 68mila bambini detenuti in Messico : il 91% espulso. Unicef : “Riportati in situazioni invivibili” : Sono oltre 68mila i bambini Migranti detenuti in Messico fra il 2016 e aprile 2018: il 91% di questi sono stati espulsi verso l’America Centrale. Tra gennaio e giugno di quest’anno, da Messico e Stati Uniti circa 96mila Migranti – tra cui 24mila tra donne e bambini – sono stati rimpatriati. A rendere noti questi dati è l’Unicef, nel nuovo rapporto “Uprooted in Central America and Mexico”, in cui si tracciano ...

Lampedusa - al Museo della Fiducia apre la ‘sala dei naufragi’ : “Così i visitatori vivranno l’esperienza dei Migranti” : “Se tu sapessi da dove, sapresti verso dove“, recita il biglietto lasciato da Hassan sulla parete che attraverso un reticolato irregolare di fili rossi simboleggia l’incrocio dei destini umani. “Da dove” significa principalmente Africa e Medio Oriente. “Verso dove” è l’Europa. Nel mezzo c’è il mare, c’è il viaggio per attraversarlo. In 34mila (1.500 dall’inizio ...

«Siamo italiani» - ma il comune di Castel Volturno nega la cittadinanza a figli di Migranti. Il sindaco : «Niente requisiti» : Nati e cresciuti in Italia, ma non ancora riconosciuti come cittadini nonostante la legge riconosca loro il diritto soggettivo di chiedere la cittadinanza, tre ventenni - due donne e un uomo - figli...

Arco - sit-in dell'83enne : "Sì ai Migranti in paese e nella mia casa" : Ha passato due ore, durante la mattinata di ieri, seduta su una sedia davanti al portone della chiesa di Arco, in provincia di Trento. In mano un cartello, scritto in rosso, con una scrittura decisa. Chi passava dalla piazza di Arco poteva leggere quelle poche parole: "Io cristiana dico si ai migranti, nel mio paese e nella mia casa".La donna, che ha messo in atto il suo sit-in solitario, è del 1935 e ha i capelli bianchi. Ma, nonostante l'età, ...

“Io - cristiana - dico sì ai Migranti”. Il sit in solitario dell’anziana trentina contro Salvini : Una donna trentina di 83 anni ha organizzato un sit in solitario davanti alla chiesa di Arco. Una conoscente: "Mi ha detto che lei il fascismo se lo ricorda e che il razzismo di oggi le ricorda il razzismo di ieri".Continua a leggere

83enne di Arco - in provincia di Trento - fa sit-in solitario per i Migranti. I concittadini la criticano : "Se li porti a casa sua" : Un sit-in da sola, davanti alla Chiesa di Arco, in provincia di Trento, per dire "sì" ai migranti. La protagonista è una donna di 83 anni, fotografata da un concittadina che ha poi pubblicato lo scatto su Facebook. "Io cristiana, dico sì ai migranti nel mio paese e nella mia casa". Un'iniziativa che tuttavia ha aperto un dibattito tra gli utenti"Se li vuole tutti a casa sua va bene. Io non li voglio", commenta un utente. Ma ...

MATTARELLA - "NO A FAR WEST IN ITALIA"/ "Su Migranti segnali positivi da Ue" : MATTARELLA: “Italia non sia Far WEST, è barbarie”. Il presidente della Repubblica ha commentato il caso della bimba rom. E poi aggiunge: “Finalmente segnali positivi da Ue su migranti”(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 19:40:00 GMT)

