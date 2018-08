Migranti | sciopero della fame per naufraghi su nave Diciotti

Parte dei Migranti sulla Diciotti in sciopero della fame. Salvini : "Molti italiani poveri lo fanno ogni giorno" : Una Parte dei 150 migranti che si trovano a bordo della nave Diciotti, ancorata nel porto di Catania, ha deciso di iniziare lo sciopero della fame. La maggioranza non avrebbe aderito alla protesta. Lo si apprende in ambienti della Guardia costiera di Catania, dopo l'annuncio dato dai parlamentari del Pd che ieri avevano effettuato una ispezione a bordo. Organizzazioni umanitarie confermano che l'iniziativa stamane si è concretizzata con ...

Diciotti - sciopero della fame dei Migranti rimasti a bordo. Salvini : «I poveri italiani lo fanno tutti i giorni» : Cresce la tensione a bordo della Diciotti: i migranti hanno iniziato venerdì uno sciopero della fame. Lo conferma con un tweet anche il senatore Pd, Davide Faraone, in «contatto costante» con la ...

Nave Diciotti - Migranti in sciopero della fame : vogliono scendere. Salvini : «In Italia 5 milioni in stato di povertà» : I migranti a bordo ormai da diversi giorni sulla Nave Diciotti, ormeggiata al porto di Catania, questa mattina hanno rifiutato la colazione per protesta e anche il pranzo, escluse alcune donne....

Diciotti - Migranti in sciopero della fame. Ue replica : minacce inutili | : Situazione in stallo a Catania, dove la nave è ormeggiata dal 20 agosto. Tra le 150 persone a bordo cresce la tensione. Per lo sbarco si attende decisione Ue su ridistribuzione. Continua linea dura ...

COMANDANTE DICIOTTI : “NO EMERGENZA SANITARIA”/ Ultime notizie - sciopero fame dei Migranti : Ue vs Salvini : Nave DICIOTTI, Ultime notizie: Ue accusa Salvini-Di Maio di ‘minacce inutili’. migranti, sciopero della fame a bordo: ma il COMANDANTE smentisce “non vi è EMERGENZA SANITARIA”(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 13:10:00 GMT)

Diciotti - Migranti in sciopero della fame<br>Sit-in di solidarietà - ma c'è anche Forza Nuova : Il senatore del PD Davide Faraone, che è presente al porto di Catania dove è ferma la nave Diciotti carica di migranti, ha detto che ha avuto notizia dalla Capitaneria di porto che a bordo dell'imbarcazione della Guardia Costiera c'è tensione e che i migranti hanno cominciato uno sciopero della fame, mentre le visite sono state bloccate per ragioni di sicurezza. Ricordiamo, infatti, che fino a ieri ci sono state diverse visite, inclusa quella ...

Migranti - sciopero della fame per naufraghi su nave Diciotti : Catania, 24 ago., askanews, - sciopero della fame per i Migranti a bordo della nave Diciotti ormeggiata da cinque giorni a Catania. Tranne le donne, i 150 naufraghi hanno rifiutato il pranzo dopo ...

Nave Diciotti - Migranti fanno lo sciopero della fame : vogliono scendere : I migranti a bordo ormai da diversi giorni sulla Nave Diciotti ormeggiata a Catania questa mattina hanno rifiutato la colazione per protesta. «Ho appena avuto notizia dalla Capitaneria di Porto...

Nave Diciotti - Migranti in sciopero della fame : Faraone (Pd): "Le visite a bordo per esprimere solidarietà e verificare le condizioni della Nave sono sospese per ragioni di...

Diciotti - Migranti in sciopero della fame/ Ultime notizie - linea dura Salvini-Di Maio : oggi vertice Bruxelles : Nave Diciotti, Ultime notizie: scontro Salvini-Fico, "migranti restano a bordo". Operatrice Ong sui minori sbarcati: "sono come scheletrini, emergenza sanitaria sulla barca"(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 12:01:00 GMT)

Diciotti - «Sciopero della fame dei Migranti rimasti a bordo» : «Ho appena avuto notizia dalla Capitaneria di Porto che a bordo della nave Diciotti c'è tensione e i migranti hanno iniziato uno sciopero della fame. Pertanto, le visite a bordo per esprimere ...

Diciotti - i Migranti in sciopero della fame : sospese visite a bordo : I migranti a bordo della nave Diciotti, ancorata nel porto di Catania ma dalla quale sono sbarcati solo i minori, hanno iniziato lo sciopero della fame. LEGGI ANCHE Nave Diciotti, il governo sfida la ...

Diciotti - Migranti in sciopero della fame. Salvini a Ue : basta parole | : Situazione in stallo a Catania, dove la nave è ormeggiata dal 20 agosto. Tra le 150 persone a bordo cresce la tensione. Per lo sbarco si attende decisione Ue su ridistribuzione. Continua linea dura ...

Nave Diciotti - Migranti cominciano lo sciopero della fame : Continua lo stallo della Nave Diciotti, ancora ormeggiata al porto di Catania ma senza che vi sia autorizzazione allo sbarco dei circa 150 migranti ancora a bordo. Il deputato del PD Faraone parla di tensioni a bordo e riporta che i migranti hanno cominciato lo sciopero della fame contro la decisione del Viminale.Continua a leggere