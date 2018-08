Migranti | Salvini | a giorni incontrerò il premier ungherese Orban

Migranti - torna l'asse Salvini-Di Maio : e Mattarella chiama Conte : ROMA 'Il governo non è a rischio. E io non cambio linea, gli italiani sono con me'. Matteo Salvini lancia segnali rassicuranti e al tempo stesso muscolari. La minaccia di dimissioni è sempre lì, sul ...

Migranti - Salvini insiste : "Dobbiamo poterli riportare indietro - incontrerò Orban" : Per il ministro dell'Interno lo stallo della nave Diciotti si risolve "con un bell'aereo che arriva da una delle capitali...

Emergenza Migranti - asse Salvini-Di Maio : il Colle vigila : 'Il governo non è a rischio. E io non cambio linea, gli italiani sono con me'. Matteo Salvini lancia segnali rassicuranti e al tempo stesso muscolari. La minaccia di dimissioni è sempre lì, sul tavolo,...

Salvini incontrerà Orban a Milano per parlare di Migranti - e chiude la polemica con Fico - : Sui migranti 'alla faccia del Pd, non siamo certo soli. La maggior parte dei Paesi pretende lo stop all'immigrazione. A metà settembre ci sarà la riunione dei ministri dell'Interno europei, e lì lo si ...

Salvini incontrerà Orban a Milano per parlare di Migranti (e chiude la polemica con Fico) : Sui migranti "alla faccia del Pd, non siamo certo soli. La maggior parte dei Paesi pretende lo stop all'immigrazione. A metà settembre ci sarà la riunione dei ministri dell'Interno europei, e lì lo si vedrà. Io, nei prossimi giorni, incontrerò Viktor Orban a Milano". Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che al 'Corriere della sera' spiega: "Ci sarà ...

Migranti - Salvini : 'Vedrò Orban - bisogna rimandarli indietro' : ... secondo il magistrato 'una cosa è certa: nel nostro sistema vige l'obbligatorietà dell'azione penale, sicché si deve indagare al di là della reazione politica. Vedremo chi finirà indagato. Quanto ...

Diciotti - Salvini : portino via i Migranti in una capitale europpea : Roma, 24 ago., askanews, - La soluzione per lo stallo della nave della Guardia costiera Diciotti, ferma nel porto di Catania con 150 migranti a bordo? Per il ministro dell'Interno Matteo Salvini, ...

Fico-Salvini : è sfida sui Migranti della Diciotti - intanto scendono i minori : 2 Roberto Fico interviene a gamba tesa nella sempre più delicata vicenda dell'unita' Diciotti della Guardia Costiera, a cui viene negato lo sbarco [VIDEO] del suo carico di migranti: in un braccio di ferro che finora ha visto coinvolti Salvini, ministro degli Interni, e Toninelli, competente su porti e Guardia Costiera, è subentrato nel pomeriggio di ieri la terza carica dello Stato, Roberto Fico, che gia' in passato si era ...

Migranti - Di Maio : "Ue non aiuta? Stop contributi". Salvini : "Non mollo - non mi dimetto" : Nave Diciotti, il ministro dell'Interno risoluto: "Fico? Fa l'esatto contrario degli altri grillini". E Sfida i pm: "Mi indaghino pure, mi autodenuncio". Unhcr e Oim: "Fateli sbarcare" Salvini: "...

Migranti SU DICIOTTI - ONU VS SALVINI : “FATELI SBARCARE”/ Ultime notizie : intesa tra i due vicepremier : Nave DICIOTTI, Ultime notizie: scontro SALVINI-Fico, "MIGRANTI restano a bordo". Operatrice Ong sui minori sbarcati: "sono come scheletrini, emergenza sanitaria sulla barca"(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 20:50:00 GMT)

Migranti - Salvini : 'Non temo il Colle - ho la coscienza a posto'. Di Maio minaccia l'Ue : 'Se non decide - stop ai contributi' : Il ministro dell'Interno tira dritto sulla vicenda della nave Diciotti: "Non temo assolutamente nulla. Ho la coscienza più che a posto. Ieri ho parlato con il presidente Conte, che è persona con cui ...

Migranti - Salvini : “Sulla Diciotti sono tutti illegali”. Di Maio : “Se l’Ue non ci aiuta taglieremo i fondi” : «Sulla Diciotti sono tutti immigrati illegali. Voi sapete che in Australia c’è il principio del no way, nessuno di coloro che vengono presi in mezzo al mare mette piede sul suolo australiano. A questo si deve arrivare anche in Europa». Il ministro dell’Interno Matteo Salvini lo dice ai microfoni di Rtl 102,5, mentre per i Migranti comincia il terz...

Migranti - Salvini tira dritto e si difende : ho la coscienza a posto - non temo il Colle : Il ministro dell'Interno tira dritto sulla vicenda della nave Diciotti: "Non temo assolutamente nulla. Ho la coscienza più che a posto. Ieri ho parlato con il presidente Conte, che è persona con cui ...

Diciotti - Fazio anti Salvini ora invoca gli dei : "Sbarcare i Migranti" : "Guarda chi si rivede! Mancava solo lui all"appello", con questa frase Matteo Salvini accoglie l'ultima critica che gli viene rivolta per come sta gestendo il caso Diciotti. Si tratta di Fabio Fazio, conduttore tv più volte critico nei cronfronti del leader della Lega.Dopo Roberto Saviano, dopo una lunga lista di parlamentari del Pd e della sinistra in genere, dopo l'Anpi e le altre associazioni, ora anche Fabio Fazio si iscrive al partito di ...