Migranti | pm di Agrigento domani a Roma per sentire funzionari del Viminale

Migranti bloccati sulla Diciotti a Catania : stop di Salvini/ Pm Agrigento sulla nave : no visita a senatore Pd : nave Diciotti a Catania : Salvini blocca Toninielli, "no soluzione per 177 Migranti a bordo, serve risposta Ue": Saviano, "sono ostaggi dello Stato". Pm Agrigento a bordo(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 18:35:00 GMT)

Migranti : Procura Agrigento avvia indagine su nave Diciotti : La Procura della Repubblica di Agrigento "nel rigoroso ambito della propria giurisdizione e competenza, ha avvia to una indagine volta a conoscere il tentativo di ingresso di 190 immigrati extracomunitari avvenuto il 16 agosto al largo dell'isola di Lampedusa, tratti in salvo dalla moto nave ' Diciotti ' e ad oggi ancora ospitati sulla medesima moto nave della Guardia Costiera". Lo rende noto un ...

Arcivescovo Agrigento “Migranti non accolti è non credere in Dio”/ San Calogero - ‘nero’ e venerato in Sicilia : Uno dei santi più amati dai Siciliani era un uomo di colore sbarcato in Sicilia nel VI secolo come i moderni migranti, ad Agrigento si festeggia San Calogero(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 15:03:00 GMT)