Migranti nave Diciotti | Roberto Fico | ' Le 177 persone devono sbarcare'

Salvini : "I Migranti sulla nave Diciotti sono tutti illegali" : Salvini: "I migranti sulla nave Diciotti sono tutti illegali" Il ministro: "Basta arrivi, facciamo come l'Australia". Malumori nel M5s per l'attacco a Fico, ma nessuno difende il presidente della Camera. Garante dei detenuti: "Gravi violazioni a bordo". L'Onu: "Fateli sbarcare". Protesta al ...

Nave Diciotti - Unhcr e Oim : consentire sbarco di rifugiati e Migranti. Salvini : "Tutti illegali" : Quindi, nessuna interferenza nei confronti della politica". Quanto alla situazione trovata a bordo, Patronaggio spiega di aver "constatato che sono quasi tutti affetti da scabbia. Una realtà ...

Migranti : a bordo nave Diciotti anche Laura Boldrini : Palermo, 23 ago. (AdnKronos) - L'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, è appena salita sulla Diciotti ormeggiata da lunedì sera al porto di Catania. Da stamani al molo di Levante si sono susseguite le visite istituzionali, a bordo della nave della Guardia costiera sono saliti, tra gli altri, i

La nave Diciotti a Catania : braccio di ferro con Salvini per lo sbarco dei 150 Migranti Live : Il pattugliatore della Guardia costiera è ancora fermo in porto: le manifestazioni di solidarietà dei catanesi

Diciotti - su quella nave sono bloccati 150 Migranti. Ma per l’Europa è un problema tutto italiano : Il quotidiano iberico El Pais apriva oggi pomeriggio, in home page, con l’espulsione dei 116 migranti che sono riusciti a scavalcare la recinzione di Ceuta; Nos, il portale della tv nazionale olandese, parlava di “no vax” locali e di un caso di cronaca nera risolto dopo 20 anni; il francese Le Monde parlava della siccità in nord Europa e degli effetti catastrofici per gli allevamenti; il belga De Morgen, apriva con la novità del Netflix ...

NAVE DICIOTTI - SALVINI : “NO SBARCO Migranti - COSCIENZA A POSTO”/ Ultime notizie - Chiesa Catania : “liberateli” : NAVE DICIOTTI, Ultime notizie: scontro SALVINI-Fico, "MIGRANTI restano a bordo". Operatrice Ong sui minori sbarcati: "sono come scheletrini, emergenza sanitaria sulla barca"(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 16:45:00 GMT)

Nave Diciotti - manifestazione di solidarietà ai Migranti : Catania, askanews, - Un gruppo di un centinaio di persone ha manifestato sul molo del porto di Catania per esprimere solidarietà ai migranti che da quattro giorni sono bloccati a bordo della Nave ...

Migranti - Salvini : 'Non temo il Colle - ho la coscienza a posto'. Scesi i minori dalla nave Diciotti : Il ministro degli Interni tira dritto sulla vicenda della Diciotti: "Non temo assolutamente nulla. Ho la coscienza più che a posto. Ieri ho parlato con il presidente Conte, che è persona con cui ...

Claudio Fava a bordo della nave Diciotti in visita ai Migranti : Catania, askanews, - Il presidente della commissione regionale siciliana antimafia, Claudio Fava è salito a bordo della nave della Guardia costiera Diciotti ormeggiata da quattro giorni al molo di ...

Una nave carica di Migranti supera i confini. Il messaggio del comandante della Diciotti a Salvini : Sul caso della nave Diciotti si sono espressi un po' tutti. Dai magistrati, che indagano per sequestro di persona; a Roberto Saviano, che sulla stessa linea ha parlato di "sequestro plurimo di Stato"; passando per la politica, con lo scontro istituzionale tra il ministro dell'interno Salvini, il Colle e l'Europa.Ma il commento forse più significativo è quello del comandante della Diciotti, Massimo Kothmeir, che non ha bisogno di ...

Migranti : protesta davanti a nave Diciotti - "ministri assassini" : Un centinaio di aderenti alla Rete Antirazzista catanese e ad altre associazioni hanno manifestato davanti al cordone di poliziotti attorno all'area di accesso al Molo di Levante di Catania, dov'è ormeggiata la nave Diciotti della Guardia costiera con 150 Migranti a bordo, in attesa di sbarco. "Minniti, Di Maio, Matteo Salvini siete solo degli assassini" è uno degli slogan ...

La Chiesa di Catania chiede lo sbarco di tutti i Migranti della nave Diciotti : Il problema si pone su un altro livello: è un fenomeno che è in atto in tutto il mondo, non possiamo dominarlo, ma orientarlo. La Chiesa fa la sua parte, ma poi il problema tocca alla politica e lì c'...

Nave Diciotti - Salvini “a bordo Migranti tutti illegali”/ Ultime notizie - sbarcati 27 minori : “serve No Way” : Nave Diciotti a Catania: Salvini blocca Toninielli, "no soluzione per 177 migranti a bordo, serve risposta Ue": Saviano, "sono ostaggi dello Stato". sbarcati i minori(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 11:33:00 GMT)

Nave Diciotti - Salvini insiste : "Migranti illegali - non scende nessuno" : Il vicepremier non molla: "Fico? Fa l'esatto contrario degli altri grillini". E sfida la procura: "Mi indaghino pure, mi autodenuncio" Salvini: "Processate me. O cambiate ministro o cambiate Paese"